مدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز يُصاب بالجنون بسبب ما فعله معه محمد بن سلمان .. نقل لمستشفى الأمراض العقلية!

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بــ”تويتر” عما حدث لمدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

شاهد أيضاً: الوليد بن طلال عاري ويضع علبة فارغة في مكان حساس بجسده .. محمد بن سلمان أفقده عقله!

وقال “العهد الجديد” إن تسوية مالية قدرها 7 مليار ريال جرت مع عبدالله بن مشبب الشهري، مدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أنّ “الشهري” أُجبر على الدفع بعد التلويح له بعصا “الريتز”.

ونتيجة الصدمة وخسارته لثروته حصل له اضطراب عقلي (جن جنونه)، نقل على إثرها إلى مستشفى “شهار” للصحة النفسية بالطائف.وفقاً لــ”العهد الجديد”

جرت تسوية مالية قدرها 7 مليار ريال مع عبدالله بن مشبب الشهري، مدير مكتب الأمير سلطان، الذي أجبر على الدفع بعد التلويح له بعصا الريتز، ثم نتيجة الصدمة وخسارته لثروته حصل له اضطراب عقلي (جن جنونه)، نقل على إثرها إلى مستشفى "شهار" للصحة النفسية بالطائف. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 26, 2020

وكان وزير المالية السعودي اعلن عن جمع ما يزيد عن أكثر من 13 مليار دولار من تسويات حملة “الفساد” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستهدفت عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وجرى احتجاز عشرات من كبار الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز-كارلتون خلال الحملة التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.