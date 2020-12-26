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مدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز يُصاب بالجنون بسبب ما فعله معه محمد بن سلمان .. نقل لمستشفى الأمراض العقلية!

كتب وطن
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كشف حساب “” الشهير بــ”تويتر” عما حدث لمدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

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وقال “العهد الجديد” إن تسوية مالية قدرها 7 مليار ريال جرت مع ، .

عبدالله بن مشبب الشهري، مدير مكتب الأمير سلطان بن عبدالعزيز

وأشار إلى أنّ “الشهري” أُجبر على الدفع بعد التلويح له بعصا “الريتز”.

ونتيجة الصدمة وخسارته لثروته حصل له اضطراب عقلي (جن جنونه)، نقل على إثرها إلى مستشفى “شهار” للصحة النفسية بالطائف.وفقاً لــ”العهد الجديد”

وكان وزير المالية السعودي اعلن عن جمع ما يزيد عن أكثر من 13 مليار دولار من تسويات حملة “الفساد” التي أطلقها ولي العهد السعودي واستهدفت عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وجرى احتجاز عشرات من كبار الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز-كارلتون خلال الحملة التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

 

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