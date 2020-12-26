علا الفارس
علا الفارس
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“شقة ومليون مفتاح”.. علا الفارس تسخر من كاتب سعودي “صدع رؤوسنا” بقصة الشقة التي استأجرها!

كتب وطن
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سخرت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، من الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، ، وذلك بسبب حديثه المتكرر عن الشقة التي كان يستأجرها في مدينة نيويورك الأمريكية من رجل يهودي.

الفوزان، أعاد التذكير بشقة اليهودي المستأجرة أكثر من مرة خلال العام الجاري، مدافعاً عن اليهود ومروجاً للتطبيع الإسرائيلي، قائلاً: ” كنت طالبا ومستأجر شقه من يهودي في ولاية منسوتا في امريكا للأسف الشقة احترقت ذهبت له وقلت الشقة احترقت قال الحمد لله على سلامتكم أولا (لم أشاهد بحياتي نبل وأخلاق هذا اليهودي) قال لي اشرب القهوة أولا ثم امر مساعده بترميم الشقة وإعادتها كما كانت وحجز لي فندق خمسة نجوم لعشرة أيام”.

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وأضاف الفوزان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “يذكرني هذا الرجل اليهودي بوفاء صوماءيل اليهودي الملقب بالسمؤل الذي اثبت للأمة العربية واليهودية بوفاء حتى أننا اليوم نضرب مثلا نحن العرب بكلمة ( اوفى من السمؤل) كما قلنا اكرم من حاتم”.

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الفارسة الأردنية علا الفارس ردت على تغريداته ساخرة، وفق ما رصدت “وطن”، بالقول: “يا ليل هالشقه كل سنة لها قصة مختلفة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامية الأردنية معبرين عن سخريتهم من مواصلة المطبل السعودي الحديث عنها وعن كرم اليهود، معتبرين أن ذلك يأتي للترويج للتطبيع مع .

الجدير ذكره، أن الفوزان من المقربين من ويسعى من خلال مقالاته الترويج لتطبيع أولياء نعمته مع إسرائيل، حيث يعتبر أحد الكتاب الذي أوكلت لهم مهمة جس نبض السعوديين والعالمين العربي والإسلامي بهذا الشأن.

 

 

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