احتفت وسائل الإعلام العبرية، باستمرار الإمارات بالانبطاح والتطبيع مع إسرائيل، وذلك في تسلطيها الضوء على أول منافسة رياضية احترافية بين فريقين إسرائيلي وإماراتي.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن فريق فريق “هوكي الجليد” بات يام تشيفز الإسرائيلي وفريق دبي مايتي كاملز الإماراتي كسرا حاجز الجليد في المشاركة بأول مباراة رياضية تجمع البلدين اللذين وقَّعا اتفاقية للتطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن كلا الناديين سطّرا صفحة صغيرة في التاريخ مؤخراً بعد مشاركتهما في أول مباراة رياضية بين فريق من إسرائيل وآخر من الإمارات، لافتةً إلى أن المباراة التي شملت مواجهتين بين الفريقين في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، وذلك في دبي، وقد فاز الفريق الإسرائيلي في كلتا المواجهتين.

Photos from the historic ice hockey match between the Dubai Mighty Camels from the UAE 🇦🇪 and the Bay Yam Chiefs from Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7z6J6mrkbq — Dubai Mighty Camels (@MigthyCamels) December 22, 2020

وفي السياق، قال مفوض دوري الهوكي الوطني، بارك غاري بيتمان: “نفتخر بقدرة الهوكي على التقريب بين الناس”، معرباً عن ترحيبه بهذه المناسبة التي وصفها بالتاريخية، كأول مباراة احترافية بين فريق من إسرائيل وآخر من الإمارات، وأنه يأمل في العديد من الفعاليات المماثلة.

مباراة الإياب

والآن يريد النادي الإسرائيلي بعد المواجهة الأولى أن يرحِّب بمنافسه الرياضي في مباراة العودة، حيث قال جوش غرينبرغ، أحد منظمي المبارتين واللاعب في فريق تشيفز: “في نهاية المطاف سيأتي فريق دبي كاملز إلى إسرائيل ليلعب هنا، ولم يتحدَّد موعد لذلك حتى الآن، كله يتوقف على جائحة كورونا”.

وأضاف: “أحلم بأن تقام هذه المباراة في القدس، يبدو منطقياً لي أن يلعب فريق إسرائيلي مع فريق دبي في القدس في ملعب يتسع لـ10 آلاف مقعد، وسنرى العديد من الأشخاص المختلفين الذين سيحبون مشاهدة المباراة بينهما”، متابعاً: “المغرب في اعتبارنا بالتأكيد”.

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

المباراة الأولى بين الفريقين الإسرائيلي والإماراتي ليست الحدث الأول في التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على الصعيد الرياضي، فقد سبق أن أعلن نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي أن قرابة 50% من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

النادي قال في بيان، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 إن “الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقَّع اتفاقية شراكة مع مالك النادي موشي هوغيغ”، واصفاً الصفقة بأنها “يوم تاريخي ومثير”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا التطور الأول من نوعه على الصعيد الرياضي، وذلك في تطوّر لافت، لاسيما أن هذا النادي معروف بقاعدته الجماهيرية المعادية للعرب.

الجدير ذكره، أن إسرائيل والإمارات وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية.

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