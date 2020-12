احتفت وسائل الإعلام العبرية، باستمرار الإمارات بالانبطاح والتطبيع مع إسرائيل، وذلك في تسلطيها الضوء على أول منافسة رياضية احترافية بين فريقين إسرائيلي وإماراتي.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن فريق فريق “هوكي الجليد” بات يام تشيفز الإسرائيلي وفريق دبي مايتي كاملز الإماراتي كسرا حاجز الجليد في المشاركة بأول مباراة رياضية تجمع البلدين اللذين وقَّعا اتفاقية للتطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن كلا الناديين سطّرا صفحة صغيرة في التاريخ مؤخراً بعد مشاركتهما في أول مباراة رياضية بين فريق من إسرائيل وآخر من الإمارات، لافتةً إلى أن المباراة التي شملت مواجهتين بين الفريقين في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، وذلك في دبي، وقد فاز الفريق الإسرائيلي في كلتا المواجهتين.

Photos from the historic ice hockey match between the Dubai Mighty Camels from the UAE 🇦🇪 and the Bay Yam Chiefs from Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7z6J6mrkbq

— Dubai Mighty Camels (@MigthyCamels) December 22, 2020