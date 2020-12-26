قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا مستعدة للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها.

وقال الرئيس التركي، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، من إسطنبول، إن بلاده “ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا واقتصاديا في النظام العالمي الجديد”، وذاك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أردوغان أن “كل تطور تشهده منطقتنا والعالم يؤكد ويعزز قوة وأهمية تركيا”، موضحا أنه “ليست لدينا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة”.

وكان أردوغان، قال يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021، متمنيا أن يظهر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اهتماما بالعلاقة بين واشنطن وأنقرة.

أردوغان: عقوبات على الصناعات الدفاعية

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات بحق هيئة الصناعات الدفاعية التركية على خلفية شراء أنقرة منظومة “إس-400” الروسية للدفاع الصاروخي، والتي كررت واشنطن مطالباتها لأنقرة بالتراجع عنها.

العقوبات الأوروبية

كما مددت أوروبا عقوباتها الاقتصادية على تركيا في مجال قطاع التنقيب عن الثروات وتتضمن منع من استخدام الموانئ الأوروبية، والتي ستزيد الأعباء على اقتصاد البلاد.

مؤامرة السعودية والإمارات

وسعت السعودية والإمارات لإسقاط أردوغان ودعم الانقلاب الفاشل في 2015، حيث بات أردوغان وقوة تركيا الصاعدة بسرعة الصاروخ عقدة وليي عهد السعودية وأبوظبي الكبيرة.

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