هكذا كانت نهاية مصري قتل مواطنة كويتية ووالدتها السعودية طمعاً في أموالهما وألقى جثتيهما في بئر!

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بالمتهم المصري عبدالتواب سيد يوسف (54 عاما)، المتهم الأول بجريمة قتل المواطنة الكويتية ووالدتها السعودية خلال أكتوبر من العام 2015.

وكان القضاء المصري أصدر حكما نهائيا بالإعدام شنقا لعبدالتواب وبالحبس المؤبد لصهريه وبراءة زوجته، بعدما ثبت إقدامه على جريمته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة صهريه طمعا بمال المجني عليهما.

وحاول الجاني الادعاء بأن الأم المجني عليها قد انزلقت وسقطت في بئر مزرعة خلال معاينتها لشرائها، ولما علمت الابنة بوفاة والدتها حاولت قتله بسكين ما دعاه إلى ضربها بـ “مفتاح إنجليزي”، إلا أن التحريات أكدت زيف ادعائه وقيامه بالإجهاز عليهما عمدا وإلقاء الجثتين في البئر.