“عاشرته 10 سنوات” .. الزوجة الأولى لـ”طارق العريان” تدخل على خطّ أزمته مع أصالة وتنشر هذه الصور

اشتعلت أزمة الفنانة السورية أصالة مع طليقها المخرج طارق العريان مجدداً إثر دخول هالة العتال الزوجة الأولى للعريان على خط الأزمة .

“العتال” هاجمت أصالة إثر منشورها الأخير بشأن صورته مع الموديل نيكول سعفان والتعليق عليها بانتقاده واتهامه بالخيانة.

ودعت “العتال” أصالة إلى عدم تشويه صورة “طارق” ووصفته بانّه “أحسن أب في الدنيا”، وأشارت إلى انّها عاشت معه 10 سنوات بينما هي عاشرته 13 عاماً.

ونشرت “العتال” عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسميّ في “فيسبوك” صوراً لها بدت فيها بإطلالة جميلة .

يأتي ذلك بعدما عبّرت أصالة عن غضبها ومرارتها من الصورة التي شاهدتها تجمع والد توأمها بالموديل نيكول سعفان، وسط ما يتردد عن علاقة تجمعهما معا، وذلك أثناء احتفالهما بأعياد الميلاد.

ونشرت أصالة الصورة عبر انستجرام” وقالت: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق”.

وتحدثت أصالة عن طارق العريان بشكل غير صريح، وقالت: “في شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ، والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عادية، وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر”.

ووجهت أصالة رسالة صريحة إلى طارق: “لوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب “.

وختمت بالقول: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري “.

وانفصلت أصالة عن طارق العريان في يناير 2020، وأنجبت منه طفلان توأم “آدم وعلي”.