عاصمة الجنس والدعارة.. ما فعه هذا الرجل في دبي مقابل ألف دولار صادم ولا يتصوره عقل!

في حادث صادم ضبطت النيابة العامة في إمارة دبي، زائراً آسيوياً في مطار دبي الدولي، وقد وضع في أحشاءه ما قرابته نصف كيلو جرام من مخدر الكريستال، والذي كان قد جلبه من موطنه كي يسلمه لأحد الأشخاص، من أجل الحصول على مبلغ ألف دولار.

ووجهت النيابة العامة إلى الزائر البالغ من العمر 26 عاماً أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تهمة جلب وحيازة مادة الكريستال في أحشائه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الدولة.

وبحسب ما قال أحد مفتشي الجمارك في تحقيقات النيابة العامة أن “المتهم وصل إلى مطار دبي الدولي فاشتبه به نتيجة توتره، وبعد عرضه على جهاز كشف الأشعة تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه”.

وأفاد المفتش المتولي التحقيق إلى أنه واجه المتهم بنتائج كشف الأشعة فأقر باحتواء جسمه على 86 كبسولة تحتوي على الكريستال، وأنه أحضرها ليسلمها إلى أحد الأشخاص مقابل مبلغ ألف دولار.

دبي عاصمة الجنس والدعارة

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أعلنت أنها ستنشر تحقيقاً مطولاً في ملحقها الأسبوعي الذي يحمل اسم “7 أيام”، بعنوان “هكذا تعمل صناعة السياحة الجنسية للإسرائيليين في دُبي”.

ويكشف تحقيق الصحيفة العبرية، جانباً خطيراً من تجارة الجنس والدعارة في إمارة دبي، فيما أطلقت عليه اسم “ظاهرة مقززة لمجموعات شبابية من الرجال الإسرائيليين الذين يأتون إلى دبي من أجل ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من العاهرات في دُبي”.

وحسب الصحيفة، فإنها رصدت في تحقيقها تجربة الشاب الإسرائيلي “عيران” مع ثلاثة من أصدقائه، وهم في العشرينات من العمر، مبينة أنهم اكتشفوا مثل الكثيرين من الرجال الإسرائيليين صناعة الجنس القائمة على الاستغلال في الإمارات.

وقال الشاب الإسرائيلي: “هنا يسود الجنون، طيلة اليوم غائبون عن الوعي، خمور ونساء وحفلات جنسية”.

وحسب الصحيفة، فإنه على مدار الأسبوع الماضي وثق مراسلهم الظاهرة الجديدة المثيرة للغثيان، مبينة أن مجموعات شبابية من الرجال العاملين في قطاع الهايتك يصلون إلى دُبي وجيوبهم مملوءة بالدولارات، بهدف ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من النساء العاملات في الدعارة.

وأشارت إلى أن هذه العلاقات تحدث في فنادق خمس نجوم وفي النوادي الليلية، مبينة أن أشخاصاً يتعرفون مباشرة إلى المجموعات الإسرائيلية خارج الفنادق، ويقدمون لها صوراً للعاهرات ويدفعونهم إليهن.

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