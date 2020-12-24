كاتب مغربي شجاع “فاض به الكيل”: العثماني دمية في يد محمد السادس والشعب المغربي لن يسكت

شن الناشط السياسي والكاتب المغربي المعروف أحمد شركت، هجوما عنيفا على ملك المغرب محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب اتفاقية التطبيع والخيانة مع الكيان المحتل.

وشدد أحمد شركت على أن عملية التطبيع التي حضرها سعد الدين العثماني، وباركها محمد السادس، لن يسكت عنها الشعب المغربي.

العائلة المالكة فقط

وأكد شركت في إتصال هاتفي مع صحيفة “الشروق” الجزائرية أن عملية التطبيع تعني العائلة المالكة فقط، ولا تعني الشعب المغربي الرافض لها.

وقال الكاتب المغربي في حديثه إن “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دمية يستعمله محمد السادس ويحركه، وفقا لمخططاته”.

مواقف الملك

وأوضح، أن هناك غليانا شعبيا وسط الشارع المغربي، بسبب مواقف الملك محمد السادس وخطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتحدث أحمد شركت، عن عمليات القمع الممنهجة التي شنها نظام المغرب ضد نشطاء رافضين لعملية التطبيع، مؤكدا إن “هناك إنقسام وسط الأحزاب والنشطاء السياسيين في المغرب”.

العرش

ولم يستغرب شركت، تطبيع المغرب مع “اسرائيل”، على اعتبار أن العرش له ارتباط وثيق بعدد من الصهايينة، منهم من هو مستشار للملك المغربي محمد السادس، وبذلك اعتبر أن الخطوة كانت “متوقعة”.

واعتبر الكاتب المغربي، أن هذا التطبيع يعتبر إجراما في حق الشعب الفلسطيني والمغربي، مشيرا إلى أن الشعب المغربي يبقى من الداعمين لاخوانه في فلسطين، وأن عملية التطبيع هذه تعني محمد السادس وحده.

بالمقابل أثار إعلان التطبيع بين المغرب و”إسرائيل” ردود فعل متباينة بين المعلقين المغاربة، إذ دعا نشطاء إلى تدشين حملات شعبية تندد بالاتفاق المبرم وتؤكد على محورية القضية الفلسطينية.

كما انتشرت وسوم تستنكر موافقة الملك محمد السادس على الاتفاق، دون أن “يهتم لرد فعل الشارع المغربي الذي يعتبر المسألة الفلسطينية قضية وطنية.

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