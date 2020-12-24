محمد بن سلمان ومعمر القذافي
محمد بن سلمان ومعمر القذافي
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“شاهد” فيديو خطير يكشف العامل المشترك بين القذافي وابن سلمان.. فهل ستكون النهاية واحدة؟ 

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي مقطع فيديو يقارن بين ما قام به الرئيس الليبي الأسبق ، تجاه مرتكبي مجزرة “” التي تورط فيها عميلين استخبارات ليبييّن، وما قام به ولي عهد مع مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي .

وبين المقطع حديث تقرير سابق حول ما جرى مع بخصوص “لوكربي” برفضها تسليم المتهمين بها، و يقول: “كانت ليبيا تثير غضب أميركا من خلال عروض القوة في العالم العربي، والآن هي متهمة بمجزرة لوكربي من خلال عميلي الاستخبارات اللذان ألقي عليهم المسؤولية، وبالرغم من التهديدات بفرض عقوبات، رفضت ليبيا تسليم المشتبه فيهما للمحاكمة”.

طلب

وتابع المقطع مبيّناً موقف السعودية حين طلبت تركيا بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي: “رد سعودي سريع على مطلب تركيا بتسليم المتهمين بمقتل خاشقجي، إنهم سعوديون وسوف يحاكمون في بلادهم”.

ونشر حساب “قذافي الدرعية” المقطع عبر تويتر وعلق عليه بالقول: “ابن سلمان يسير على خطى القذافي قذافي ليبيا : يرفض تسليم المشتبه بهم في تفجير طائرة #لوكربي للمحاكمة وقذافي الدرعية : يرفض تسليم قتلة #خاشقجي للقضاء التركي”.

جمال خاشقجي

وكان خاشقجي، المعارض البارز للحكومة السعودية، قد قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر من عام 2018. ويصر المسؤولون السعوديون على أن وفاته كانت نتيجة ما وصفوه بـ “عملية مارقة”، ولا صلة للدولة السعودية بالتخطيط لها.

ولكن يشكك الكثيرون في ذلك على الصعيد الدولي، ومن بينهم الأمم المتحدة وبعض الوكالات الاستخبارية.

وكان خاشقجي يكتب لصحيفة الواشنطن بوست ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته.

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