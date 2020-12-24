تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقارن بين ما قام به الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، تجاه مرتكبي مجزرة “لوكربي” التي تورط فيها عميلين استخبارات ليبييّن، وما قام به ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مع مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وبين المقطع حديث تقرير سابق حول ما جرى مع ليبيا بخصوص “لوكربي” برفضها تسليم المتهمين بها، و يقول: “كانت ليبيا تثير غضب أميركا من خلال عروض القوة في العالم العربي، والآن هي متهمة بمجزرة لوكربي من خلال عميلي الاستخبارات اللذان ألقي عليهم المسؤولية، وبالرغم من التهديدات بفرض عقوبات، رفضت ليبيا تسليم المشتبه فيهما للمحاكمة”.

ابن سلمان يسير على خطى القذافي قذافي ليبيا : يرفض تسليم المشتبه بهم في تفجير طائرة #لوكربي للمحاكمة قذافي الدرعية : يرفض تسليم قتلة #خاشقجي للقضاء التركي pic.twitter.com/Qy4k1bZLuX — #قذافي_الدرعية (@Gaddafi_diriyah) December 23, 2020

طلب تركيا

وتابع المقطع مبيّناً موقف السعودية حين طلبت تركيا بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي: “رد سعودي سريع على مطلب تركيا بتسليم المتهمين بمقتل خاشقجي، إنهم سعوديون وسوف يحاكمون في بلادهم”.

ونشر حساب “قذافي الدرعية” المقطع عبر تويتر وعلق عليه بالقول: “ابن سلمان يسير على خطى القذافي قذافي ليبيا : يرفض تسليم المشتبه بهم في تفجير طائرة #لوكربي للمحاكمة وقذافي الدرعية : يرفض تسليم قتلة #خاشقجي للقضاء التركي”.

جمال خاشقجي

وكان خاشقجي، المعارض البارز للحكومة السعودية، قد قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر من عام 2018. ويصر المسؤولون السعوديون على أن وفاته كانت نتيجة ما وصفوه بـ “عملية مارقة”، ولا صلة للدولة السعودية بالتخطيط لها.

ولكن يشكك الكثيرون في ذلك على الصعيد الدولي، ومن بينهم الأمم المتحدة وبعض الوكالات الاستخبارية.

وكان خاشقجي يكتب لصحيفة الواشنطن بوست ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته.

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