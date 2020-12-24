الاتحاد الدولي لكرة القدم يلغي عدد من المسابقات لعام 2021 والسبب؟!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، عن إلغاء نهائيات كأس العالم للشباب والناشئين تحت سن 20 و17 سنة للعام المقبل 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة اللاعبين والدول المستضيفة لتلك المسابقات.

ونشر الاتحاد الدولي بياناً صحفياً على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، يؤكد أن مجلسه قد قرر إلغاء النسخة المقبلة لبطولتي كأس العالم للشباب والناشئين تحت سن ال 20 وال 17سنة، والتي تم تحديدها وإقرارها سابقاً من أجل إقامتها عام 2021م المقبل، في كل من الدول إندونيسيا والبيرو وفق ترتيب المسابقات، مع احتضان تلك الدول المستضيفة لتلك البطولتين لنسخة عام 2023م.

وأوضح الاتحاد الدولي “الفيفا”، أن قرار إلغاء تلك البطولتين نتيجة المعاناة الصعبة التي تواجهها وتعاني منها تلك الدول بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد19″، في استضافة الجماهير المشاهدة لتلك البطولات الكروية، في ظل فرض تلك الدول القيود على السفر والترحال الدولي مع دول العالم.

وأردف الاتحاد الدولي، قائلاً: ” إن قرار إلغاء البطولتين قد تشكل بعد استشارة مجلس الفيفا لأصحاب المصالح المختلفة، بما في ذلك الاتحادان المستضيفان (الإندونيسي والبيرو) إلى جانب كل الاتحادات المنوط بها خوض تلك المنافسات العام المقبل”، مبيناً أن الحصة لكل قارة من المنتخبات المشاركة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم النسوية، ستكون نسختها المقرر إقامتها في دولتي أستراليا ونيوزيلندا، عام 2023م.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، سبق أن رفع الحصة المشاركة بكأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخباً على مستوى قارات العالم، نتيجة نجاح نسخة عام 2019م الماضية التي عقدت في دولة فرنسا، إلى جانب حجم الاهتمام الكبير اللافت في مستوى البطولات النسائية في دول العالم.