لم يسلم منها حتى الأموات.. مي العيدان تستفز المصريين بما قالته عن الراحل محمود ياسين!

كعادتها عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان لإثارة الجدل ولفت الأنظار إليها واستفزاز المصريين، ولكن هذه المرة بالإساءة للفنان المصري الراحل محمود ياسين.

ونشرت مي العيدان صورة عبر “انستجرام”، رصدتها “وطن” للراحل محمود ياسين بجانبه صورة لحفيده، وعلقت عليها: “صورة محمود حفيد المرحوم الفنان محمود ياسين، قد يكون أكثر منه وسامة، ولكن لن يأتي مثل عبقرية وفن محمود ياسين”.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

واستنكر المتابعون تعليق مي العيدان وذكروها بأن محمود ياسين امتاز في عصره بوسامته، فكتب أحدهم معلقاً: “ليس أكثر منه وسامة فمحمود كان مثقفا و ذو أخلاق رفيعة و لعل هذا ما يميز فنانين الزمن الجميل”.

وتساءل متابع باسم عُمر: “لا أعلم إلى ماذا تريدين أن تصلي بانتقاداتك هذه، على أساس أن حضرتك والدتك فرنسية ووالدك من سلاسة سيدنا يوسف”.

ونوهت أخرى إلى أن كلام مي العيدان قد يؤذي حفيده، وكتبت: “لا ننكر عبقرية الفنان محمود ياسين ولكن لماذا لا نراعي مشاعر حفيده، قد يكون له اسم مستقبلاً ويصير له شأن عظيم”.

هذا ولم يمر أيام على تنمر مي العيدان على الفنانة لطيفة التونسية بسبب حديثها عن الإنجاب، ودخلت في قضايا بسبب تنمرها على شكل الفنان المصري أحمد بدير.

لكنها كسرت القاعدة وصدمت مُتابعيها بعد دفاعها عن الممثلة السورية سامية الجزائري، والتي تعرضت لحملة تنمر كبيرة بسبب ملامحها التي تغيرت بسبب علامات التقدم في السن.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك