في فيديو اعتبره ناشطون فضيحة لملك المغرب محمد السادس الذي صرح أكثر من مرة بأن قواته تسيطر على الوضع بالصحراء المغربية، نشر الجيش الصحراوي التابع لجبهة البوليساريو لأول مرة، مشاهد عن عمليات القصف اليومية ضد مواقع الجيش المغربي، بعد اندلاع أزمة الكركرات منذ قرابة شهرين، ردا على نفي الرباط وجود مواجهات عسكرية.

ووفق فيديو نشرته صفحات مقربة من جبهة البوليساريو، يظهر جنود من الجيش الصحراوي، وهم يقومون بهجمات صاروخية مركزة، على نقاط تمركز للقوات المغربية المتخندقة خلف الجدار العسكري بالكركرات.

🔴حرب_التحرير_الثانية:

صور حصرية توثق مقتطف من هجومات جيش

التحرير الشعبي الصحراوي على مواقع القوات المغربية المتخندقة خلف جدار الذل و العار في الصحراء الغربية .#SaharaOccidental #Algeria #Polisario#الصحراء_الغربية#البوليساريو_تنتصر#الجزائر#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/hIqEGbcpzn — EL MAMMIA HABIBI (@ElMammia) December 22, 2020

ومنذ بداية أزمة الكركرات، يصدر الجانب الصحراوي نشريات إعلامية حول النزاع، ومساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الدفاع التابعة للبوليساريو بيانا جاء فيه: وشهدت ليلةَ البارحة وصباحَ هذا اليوم تنفيذ أقصاف مركزة نفذها أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين,الذين يمطرون جحور الغزاة بالقذائف يوما بعد يوم.”

وتابع بيان البوليساريو:”وخلال هذه الهجمات المظفرة قصفت وحدات المجد والكرامة يومَ أمس نقاط تمركز العدو في منطقة أنقاب أغزالة بقطاع السمارة، ونهارَ اليوم إستهدفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل نقاط تمركز العدو في المواقع التالية: قصف عنيف إستهدف قواعد جنود الإحتلال في منطقة آمّيْريقات بقطاع آمݣالا.قصف عنيف إستهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة روس أوْدَيْ أمركبة بقطاع المحبس.” بحسب نص البيان.

هذا ونددت جبهة البوليساريو، “بأشد العبارات” بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وسجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقطة دبلوماسية جديدة عبر الحصول على اتفاق “تاريخي” لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، مقدما في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وذكر بيان للبوليساريو أن “قرار ترامب لا يغير في أي شيء من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية حيث إن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، لأنها تبقى ملكا حصريا للشعب الصحراوي”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن موقفه “لم يتغير” بشأن الصحراء الغربية وإن “حل هذه القضية لا يزال ممكنا إيجاده على أساس قرارات مجلس الأمن”.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير.

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