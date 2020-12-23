ترامب يكافئ كبار مستشاريه على دفعهم زعماء أنظمة عربية إلى حظيرة التطبيع وهذا ما منحهم اياه!

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عدداً من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي وذلك كمكافأة لهم عن دورهم في المساعدة في إبرام اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وأربعة دول عربية هي: الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وكبير المستشارين جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركويتز والسفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا.

وقال البيت الأبيض، في بيان له: “بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت إذ أنها تتجاوز أخيرا صراعات الماضي”.

وأبرمت إسرائيل على مدى الأربعة أشهر الماضية اتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في إطار ما تصفها الولايات المتحدة “اتفاقيات إبراهام”.

ويأمل كبار المسؤولين الأمريكيين في إبرام اتفاق آخر قبل انتهاء ولاية ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وتعود سلطة الرئيس في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 بموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.

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