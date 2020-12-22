قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لعديد من السياسيين في الولايات المتحدة، إنها تريد التأكد من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المكتب البيضاوي بطريقة أو بأخرى، بعد أن واصل الإيحاء بأن خصمه الديمقراطي الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد فاز بشكل غير عادل.

وأخبرت بيلوسي، وفق شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فريقها بأنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب، مضيفةً ثناء انخراطها في مناقشات قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا، أنها تعد الساعات حتى يرحل.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن بيلوسي قالت لفريقها إنها تخطط لسحب ترامب من شعره ويديه الصغيرتين ورجليه لكي يخرج من البيت الأبيض.

رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي لمقربين منها: ساجر دونالد ترمب من شعره واخرجه من البيت الابيض في ٢٠ يناير – شبكة فوكس نيوز الاميركية pic.twitter.com/jPqT5rISjZ — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 22, 2020

وفي سياق ذي صلة، رفض ترامب التوقيع على حزمة اقتصادية لمساعدة ملايين الأمريكيين والتي اعتمدها الكونجرس قبل يوم واحد وتبلغ قرابة الـ900 مليار دولار، واصفا إياها بأنها “عار” ومطالباً الكونجرس بتعديل مشروع القانون.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن ترامب دعا الكونجرس في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إلى زيادة شيكات المدفوعات “المنخفضة بشكل يبعث على السخرية” البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار وحدد قائمة من البنود في الحزمة الشاملة من مشروع القانون ووصفها بأنها “إهدار أموال بل وأكثر من ذلك”.

وأضاف: “كما أدعو الكونجرس إلى التخلص فورًا من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسبًا، وإلا ستضطر الإدارة المقبلة إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19، وربما تكون تلك الإدارة هي أنا”.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذا الفيديو تسبب في دوى هائل بواشنطن أذهل مساعدوه. وسرعان ما تراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم على خلفية احتمال أن تكون المساعدة الاقتصادية موضع شك.

غير أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ردت على ترامب بالقول، إن الديمقراطيين في الكونجرس سيتحركون بأقرب وقت غداً الخميس المقرر أن يجتمع خلاله مجلس النواب في جلسة أولية قصيرة للموافقة على شيكات التحفيز البالغة 2000 دولار.

وأضافت أن الجمهوريين رفضوا مرارا تحديد المبلغ الذى يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر، قائلة: “أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفى دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها”.

وفى وقت سابق، وافق الكونجرس الأمريكى على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويشمل مشروع القانون منح 600 دولار للأمريكيين فضلا عن مدفوعات إضافية لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة. لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع ترامب.

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