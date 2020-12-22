ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة عن صدام حسين وقصة مزعومة عن 25 ألف دولار لعائلة كل انتحاري 

كتب وطن
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عاد نائب رئيس شرطة الأسبق الفريق ، لإثارة الجدل مجدداً بتغريداته عبر موقع تويتر وهذه المرة جاءت تغريدته عن الرئيس العراقي الراحل .

 

وقال ضاحي خلفان في تغريدته التي أثارت موجة من الجدل ورصدتها “وطن”: “تقول كونداليزا رايس إن صدام حسين كان يعطي عائلة كل انتحاري فلسطيني 25000 الف دولار وانه خطط لاغتيال جورج بوش الأب.”

 

 

وتابع:”هنا يتضح لماذا أصر جورج بوش الإبن على اغتيال صدام حسين.”

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة خلفان، موجهين له عبارات الانتقاد اللاذعة والسخرية منه ومن أفكاره التي ينسجها من وحي خياله.

 

ورد عليه أحد المغردين موبخاً: “انتحاري ولا فدائي؟ ولا ما تعرف الفرق بينهم؟”.

 

 

فيما قال مغرد آخر: “أي بُنٓيْ: ستسمع هذه الأيام عن بلدٍ بلا اسمٍ، يُدعى نظامه السياسي “ العربية”؛ يغزو مدن وسواحل وجزر بلادك التي بدأت منها الأسماء وولدت فيها اللغات وانحدرت عنها العروبة: اليمن”.

 

 

أما الثالث فكان تعليقه أشد توبيخاً لخلفان، وقال: “آخرتها أنت بتتكلم عن صدام حسين دا الروبيضة بجد”.

 

 

ودائما ما يثير ضاحي خلفان الرجل الأمني المقرب من ولي عهد أبوظبي ، الجدل عبر تغريداته الغريبة والخبيثة والتي كان آخرها بالأمس وأساء فيها لليمن واليمنيين وزعم أنهم ليسوا من العرب ما عرضه لموجة هجوم عنيفة.

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