ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة عن صدام حسين وقصة مزعومة عن 25 ألف دولار لعائلة كل انتحاري

عاد نائب رئيس شرطة دبي الأسبق الفريق ضاحي خلفان، لإثارة الجدل مجدداً بتغريداته عبر موقع تويتر وهذه المرة جاءت تغريدته عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال ضاحي خلفان في تغريدته التي أثارت موجة من الجدل ورصدتها “وطن”: “تقول كونداليزا رايس إن صدام حسين كان يعطي عائلة كل انتحاري فلسطيني 25000 الف دولار وانه خطط لاغتيال جورج بوش الأب.”

تقول كونداليزا رايس ان صدام حسين كان يعطي عائلة كل انتحاري فلسطيني 25000 الف دولار وانه خطط لاغتيال جورج بوش الأب.. هنا يتضح لماذا أصر جورج بوش الإبن على اغتيال صدام حسين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 22, 2020

وتابع:”هنا يتضح لماذا أصر جورج بوش الإبن على اغتيال صدام حسين.”

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة خلفان، موجهين له عبارات الانتقاد اللاذعة والسخرية منه ومن أفكاره التي ينسجها من وحي خياله.

ورد عليه أحد المغردين موبخاً: “انتحاري ولا فدائي؟ ولا ما تعرف الفرق بينهم؟”.

انتحاري ولا فدائي؟

ولا ما تعرف الفرق بينهم؟ — Mubarak AL Dawoodi (المندوب السامي) (@MubarakDawoodi) December 22, 2020

فيما قال مغرد آخر: “أي بُنٓيْ: ستسمع هذه الأيام عن بلدٍ بلا اسمٍ، يُدعى نظامه السياسي “الإمارات العربية”؛ يغزو مدن وسواحل وجزر بلادك التي بدأت منها الأسماء وولدت فيها اللغات وانحدرت عنها العروبة: اليمن”.

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أي بُنٓيْ:

ستسمع هذه الأيام عن بلدٍ بلا اسمٍ، يُدعى نظامه السياسي “الإمارات العربية”؛ يغزو مدن وسواحل وجزر بلادك التي بدأت منها الأسماء وولدت فيها اللغات وانحدرت عنها العروبة: اليمن. — العقاب حتماً (@ALbaradonii_) December 22, 2020

أما الثالث فكان تعليقه أشد توبيخاً لخلفان، وقال: “آخرتها أنت بتتكلم عن صدام حسين دا الروبيضة بجد”.

اخرتها انت بتتكلم عن صدام حسين

دا الروبيضة بجد — ★彡ꀤꎭ ꌩꂦꀎꌗꌗꍟꎇ 彡★ (@Lewandowski202) December 22, 2020

ودائما ما يثير ضاحي خلفان الرجل الأمني المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الجدل عبر تغريداته الغريبة والخبيثة والتي كان آخرها بالأمس وأساء فيها لليمن واليمنيين وزعم أنهم ليسوا من العرب ما عرضه لموجة هجوم عنيفة.

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