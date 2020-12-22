” شاهد” كيف أقصى برينتفورد نادي نيوكاسل من الربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

استطاع فريق برينتفورد الإنجليزي من النجاح في إقصاء فريق نيوكاسل من الربع النهائي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم على ملعب “جريفين بارك”، ليتأهل بتلك النتيجة إلى النصف النهائي لكأس الرابطة الإنجيلزية، ويخرج الفريق المنافس نيوكاسل.

وقد أحرز هدف الانتصار اللاعب الإسترالي جوشوا داسيلفا في المباراة في الدقيقة 66 من عمر زمن المباراة، ليقود الفريق للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية.

ويحتل نيوكاسل في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرلج” برصيد 12 نقطة في الدوري الدرجة الممتازة، لكن أصحاب الأرض “برينتفورد” من الدرجة الأولى الذي لم يشارك في الموسم الحالي في تلك المسابقة.

وسبق وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم أمس الاثنين، عن تأجيل نهائي كأس الرابطة لنحو شهرين على أن يتم استئناف المسابقة حتى ال25من شهر إبريل العام المقبل، من أجل عودة عشاق وجماهير الكرة الإنجليزية إلى مدرجات الملاعب وحضور نهائي الكأس الذي من المقرر أن يعقد في ال28 من شهر فبراير المقبل على ملعب “ويمبلي”.