فتي عماني
فتي عماني
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“شاهد” حديث مثير لفتى عماني عن “المرأة” بالسلطنة يحدث ضجة واسعة والعمانيون بين مؤيد ومعارض  

كتب وطن
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انتقد الناشط العماني المعروف ، عبر تغريدة له بموقع التواصل تويتر، حديثاً لطفل عماني يناقش موضوع الظهور للسيدات في المجتمع، ويتحدث حول وجوب استخدام العنف لمنع تصرفات رآها هو خارجة عن الدين والصواب.

 

ويقول الفتى الظاهر في المقطع والذي رصدته “وطن” ما نصه:” وحدة يجيبلهم ياها ويصورها ويجعل الشباب تتفرج والعالم يتفرج، ويقول هذه زوجتي، دواك تنضرب بالخيزران لتعرف الحق. ”

 

 

وتابع الطفل العماني في حديثه: “هذا مسلم هذا، هذا موضوع يسوي حرقة في القلب، إني أشوف واحد من شباب المسلمين، صوت امرأتك ولا صوت أختك ولا صوت بنتك عيب يخرج أمام الناس، يصوّرها وهي يتكلم”.

 

وعلق الناشط العماني على المقطع منتقداً إياه قائلاً: ” هل هذا هو الخطاب الذي نعلمه لأطفالنا؟ أليس هذا تربية للعنف ومصادرة للحريات والتعددية؟.

 

وتابع متسائلا:”متى تتسق خطاباتنا مع رؤية المواطنة والمدنية؟ إن هذا الخطاب هو التكريس الفعلي للعنف”.

 

وتباينت آراء المتابعين عبر تويتر حول حديث الطفل، فمنهم من أثنى عليه وأيده، ومنهم من اعتبره خارجاً عن حدود الحريات العامة والتعددية الاجتماعية والفكرية.

 

ومن التعليقات المؤيدة قول أحد المغردين: ” الحين انتو تحاربوا النهج الديني وإصلاح المجتمع أو تريدو التبرج والفجور، أثبتوا على رأي واحد تريدو أن تربو أولادكم على طاعة الله ورسوله او تصوير زوجاتهم و أخوتهم ونشرهم او تريدو تربو أولادكم على المحافظة على القيم والأخلاق الحين اللي عمره 50 سنه كيف كانت معاملة والده له على شو رباه”

 

 

فيما قالت مغردة أخرى: ” دام صوت ” عيب ” بنظره؛ إذن ما محتاجين نسمع أصوات وتوجيهات سيّدات المجتمع صاحبات المعالي والوزيرات والإعلاميات”

 

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