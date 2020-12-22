ظاهرة الاقتران العظيم
ظاهرة الاقتران العظيم
Videoالهدهد

“شاهد” الاقتران العظيم الذي شهده العالم وأثار ضجة كبيرة في الدول الخليجية

كتب Author 2
0

شهدت سماء نصف الكرة الشمالي، أمس الاثنين، عرضاً ضوئياً يحدث مرة واحدة في العمر، حيث اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك “”.

 

وشهدت الظاهرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي وهو أقصر يوم في العام، حيث جعلت الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام، على افتراض أن السماء صافية.

 

ورصدت “وطن”، صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الأولى من الاقتران العظيم، والذي يظهر المشتري وزحل في سماء .

ويحدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا. لكن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض”.

 

الجدير ذكره، أن آخر اقتران كبير مرئي قبل فترة طويلة من التلسكوبات في عام 1226، خلال بناء كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” طفل لبناني يعلم ابن زايد معنى الرجولة.. أرعب جنود الاحتلال ليستعيد…

الهدهد

“نهاية كل ثور للمقصب”.. ناصر الدويلة يحذر دول الخليج من قادم الأيام وهذا…

الهدهد

مستشار محمد بن زايد على مبدأ “اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي”: بايدن…

الهدهد

ملاذ الفاسدين وأكبر بؤرة لغسيل الأموال بالعالم.. 82 ألف مليونير بالإمارات يملكون…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.