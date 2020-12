“شاهد” الاقتران العظيم الذي شهده العالم وأثار ضجة كبيرة في الدول الخليجية

شهدت سماء نصف الكرة الشمالي، أمس الاثنين، عرضاً ضوئياً يحدث مرة واحدة في العمر، حيث اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك “الاقتران العظيم”.

وشهدت الظاهرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي المشتري وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي وهو أقصر يوم في العام، حيث جعلت الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام، على افتراض أن السماء صافية.

