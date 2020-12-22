“شاهد” الاقتران العظيم الذي شهده العالم وأثار ضجة كبيرة في الدول الخليجية

شهدت سماء نصف الكرة الشمالي، أمس الاثنين، عرضاً ضوئياً يحدث مرة واحدة في العمر، حيث اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك “الاقتران العظيم”.

وشهدت الظاهرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي المشتري وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي وهو أقصر يوم في العام، حيث جعلت الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام، على افتراض أن السماء صافية.

Look at the sky! The #GreatConjunction, also called the #ChristmasStar, is happening for the first time in nearly 800 years.https://t.co/EHViSx4TGr pic.twitter.com/LebDVnwS8A — NBC DFW (@NBCDFW) December 22, 2020

ورصدت “وطن”، صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الأولى من الاقتران العظيم، والذي يظهر المشتري وزحل في سماء الأرض.

الصور الأولى من حدث "الاقتران العظيم" وظهور المشتري وزحل في السماء 🌌 pic.twitter.com/zyRPYwK0Vq — M.Hossam (@hossam33261628) December 22, 2020

شهدت الكرة الأرضية، أمس الأثنين، حدثاً نادراً هو اقتراب أكبر كوكبين في #المجموعة_الشمسية "#المشتري و #زحل" من بعضهما، يسميه علماء الفلك “الاقتران العظيم” pic.twitter.com/EzEEozlul1 — مركز الخطابي (@alkhattabirw) December 22, 2020

فيديو يوثق الاقتران العظيم ين المشتري وزحل الذي لن يحدث مثل هذا القرب في الاقتران الا في عام ٢٠٨٠م https://t.co/RxTv2TJDte — abdullah aref (@Abdullaharef00) December 22, 2020

الحمدلله الذي بلغني هذا الحدث الفلكي النادر الذي لم يره بشري منذ 800 عام💖 وبالرغم من كل الغيوم والتلوث الضوئي وبُعد المسافة صورتهم 😍🪐💫

#الإقتران_الكبير pic.twitter.com/76IoLgPyD6 — oran..#1000 (@rorooo11123) December 21, 2020

ويحدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا. لكن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض”.

الجدير ذكره، أن آخر اقتران كبير مرئي قبل فترة طويلة من التلسكوبات في عام 1226، خلال بناء كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية.

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