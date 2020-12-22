الذهب في تركيا
الذهب في تركيا
الهدهد

تركيا تعلن العثور على كنز ضخم وثمين سيدعم اقتصادها بشكل كبير وتفاصيل مزعجة للسعودية والإمارات

كتب وطن
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في خبر لابد أنه سيزعج والإمارات بشدة خاصة بعد دعوتهم لمقاطعة المنتجات التركية نكاية في أردوغان، أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم، عن اكتشاف كميات كبيرة من في البلاد.

 

وفي هاذ السياق أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، في تغريدة لها على “تويتر” بأنه تم اكتشاف كميات من الذهب في يقدر ثمنها بـ6 مليارات دولار وفقا للسعر الحالي.

 

​وبحسب صحيفة “ملييت” التركية فإن المدير العام للتعاون الائتماني الزراعي في تركيا ورئيس مجلس إدارة شركة “” أعلن اكتشاف مورد ضخم من الذهب يبلغ حوالي 3.5 مليون أونصة.

 

 

وبحسب فخر الدين بويراز رئيس شركة “gubretas” منجم الذهب المكتشف جاهز للتعدين بشكل فوري.

 

يأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، وذلك في ظل أزمة فيروس المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

 

وكانت الرياض وأبوظبي تقودان حملة لمقاطعة المنتجات التركية في الشرق الأوسط، ودأب مسؤولون في السعودية والإمارات على التحريض ضد تركيا وتخويف المستثمرين من استيراد المنتجات التركية بفرض العقوبات عليهم.

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