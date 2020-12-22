في خبر لابد أنه سيزعج السعودية والإمارات بشدة خاصة بعد دعوتهم لمقاطعة المنتجات التركية نكاية في أردوغان، أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في البلاد.

وفي هاذ السياق أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، في تغريدة لها على “تويتر” بأنه تم اكتشاف كميات من الذهب في تركيا يقدر ثمنها بـ6 مليارات دولار وفقا للسعر الحالي.

​وبحسب صحيفة “ملييت” التركية فإن المدير العام للتعاون الائتماني الزراعي في تركيا ورئيس مجلس إدارة شركة “كروبتيس” أعلن اكتشاف مورد ضخم من الذهب يبلغ حوالي 3.5 مليون أونصة.

قبل قليل| الإعلان عن اكتشاف كميات ضخمة من الذهب بأحد المناجم في تركيا تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار ما حاربوا تركيا الجديدة من جهة.. إلا ويسّر الله لها من جهة أخرى 🇹🇷 — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) December 22, 2020

وبحسب فخر الدين بويراز رئيس شركة “gubretas” منجم الذهب المكتشف جاهز للتعدين بشكل فوري.

يأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

وكانت الرياض وأبوظبي تقودان حملة لمقاطعة المنتجات التركية في الشرق الأوسط، ودأب مسؤولون في السعودية والإمارات على التحريض ضد تركيا وتخويف المستثمرين من استيراد المنتجات التركية بفرض العقوبات عليهم.

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