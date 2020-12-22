أنور قرقاش
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أنور قرقاش يتحدث عن ظاهرة غريبة وصعبة التفسير تسعى لتخريب المصالحة.. فمن قصد؟!

كتب وطن
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في محاولة من لإفشال ، زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ، أن منصات إعلامية قطرية تعمل على تقويض المصالحة الخليجية.

 

وقال قرقاش في تغريدة له، رصدتها “وطن”، إن الأجواء السياسية والاجتماعية في العربي تتطلع إلى إنهاء ، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

 

وأضاف قرقاش: “أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”، مضيفاً: “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

 

وتأتي تصريحات قرقاش مخالفاً للواقع الذي يرصد محاولات إماراتية لمهاجمة الدوحة منذ تأكيد الكويت وقطر والسعودية حصول تقدم نحو اتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ صيف 2017، مطلع ديسمبر الجاري.

 

ومطلع ديسمبر الجاري، بثت قناة “سكاي نيوز عربية” المدعومة من الإمارات برنامجاً ضد قطر، عقب ساعات من إعلان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، معرباً عن سعادته بـ”حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

 

وفي 18 من الشهر الحالي، نشرت قناة “الشرق بلومبيرغ”، التي تتخذ من مركزاً لها، هجوماً على أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، وزعمت تورطه في عمليات تهريب آثار مصرية.

 

الجدير ذكره، أن والإمارات والبحرين ومصر فرضوا حصاراً على دولة قطر، منذ يونيو 2017؛ بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي أكدت مراراً أن الهدف من الحصار التأثير على قرارها السيادي.

 

وتسبّبت الأزمة بقطع روابط النقل وتفريق العائلات، وكلفت مليارات الدولارات خسائر في مجالي الاستثمار والتجارة.

 

وستنعقد القمة السنوية لدول الخليج في السعودية، في 5 يناير المقبل، وسيكون المؤشر الحقيقي للمصالحة الخليجية مستوى التمثيل القطري، وفق محللين.

 

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