طفل سوري يتعرض للاغتصاب في الكويت بحيلة “عصافير للبيع” وهذا ما فعله “الوحش” البشري!

استدرج وافد عربي بمنطقة الفروانية في الكويت، طفلاً سورياً وأدخله عنوة إلى داخل شقته بعد استدراجه بالحيلة، وقام باغتصابه.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن ضبط الوافد الثلاثيني المتهم والذي يعمل في شركة لبيع المواد الغذائية جاء بعد أن تقدم وافد سوري إلى مخفر الفروانية ببلاغ ذكر فيه أن ابن شقيقته الطفل تعرض للخطف بالحيلة وتم الاعتداء عليه.

تم الاستماع إلى الطفل الذي قال إن المتهم أوقفه وأبلغه بأن لديه عصافير للبيع بأسعار مخفضة وأن هذه العصافير موجودة داخل سكنه، وبعد أن تم استدراجه جرى اغتصابه.

وقام الطفل الضحية بإرشاد رجال الأمن عن السكن الذي وقعت فيه الجريمة وهو محل سكن المتهم ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه انكر الاتهام بشكل قاطع.

واحتجزت قوى الأمن المتهم بنظارة مخفر محافظة الفروانية، ووجه وكيل نيابة الفروانية بإحالة المجني عليه إلى الأدلة الجنائية لتوثيق الاعتداء الذي لحق به وجرى تسجيل قضية هتك عرض وبتصنيف جنايات.

وهي جريمة قد تصل بمرتكبها إلى الإعدام شنقا مثلما حدث مع وحش حولي الذي تم إعدامه شنقا على خلفية جرائم مماثلة ارتكبها قبل سنوات واستهدفت أطفالا.

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