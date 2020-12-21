“شاهد” الدون كريستيانو رونالدو يُتوج بجائزة القدم الذهبية متفوقاً على ميسي وليفاندوفسكي

فاز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المهاجم المتألق في نادي السيدة العجوز الإيطالي بجائزة القدم الذهبية متفوقاً على كل من اللاعب الهولندي في صفوف البايرن الألماني ليفاندوفسكي واللاعب البرازيلي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار واللاعب الأرجنتيني في برشلونة ميسي.

وعن جائزة القدم الذهبية لعام 2020م، فهي جائزة تكريم لا يمكن ربحها إلا مرة واحدة، ويتم اختيار اللاعبين الذين يبلغون من العمر 28 عاماً أو أكثر، ولديهم مسيرة مهنية مميزة في عالم الكرة المستديرة.

وغرد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، قائلا ً: ” يشرفني الفوز ب goldenfootofficial ويخلد في بطولة الأبطال في موناكو، مع بعض من أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور! أنا حقاً متواضع وأريد أن أشكر المشجعين في جميع أنحاء العالم على التصويت لي”.

أرقامه القياسية مع يوفنتوس هذا العام

الدوري الإيطالي

لعب 28 مباراة.

سجل 33 هدف.

دوري أبطال أوروبا

لعب 6 مباريات.

سجل 6 أهداف.

كأس إيطاليا

لعب 4 مباريات.

سجل هدفين.

وقد التحق الدون البرتغالي رونالدو إلى صفوف فريق السيدة العجوز الإيطالي بعد مغادرته أسوار القلعة البيضاء الإسبانية (ريال مدريد) عام 2018م، من خلال مفاوضات استمرت لثلاثة شهور، انتهت بعدها بصفقة انتقاله إلى اليوفي، حيث بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

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