الريال يفوز بالثلاثية على إيبار ويتصدر دوري الليغا الإسبانية.. “شاهد” أهداف المباراة

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على فريق إيبار بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليتشارك صدارة الترتيب الدوري لدرجة الأولى الممتازة الإسبانية برصيد 29 نقطة، متساوياً مع الجار أتلتيكو مدريد بنفس النقاط، في مباراته مساء اليوم الأحد على ميدان الضيف المنافس.

وقد افتتح التسجيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مبكراً في الدقيقة ال 5 من انطلاق أحداث الشوط الأول من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك إيبار، فيما جاء الهدف الرائع عن طريق لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بضربة صاروخية داخل شباك حارس مرمى إيبار بعد تمريرة من بنزيما.

بينما شهد أحداث الشوط الثاني السيطرة والاستحواذ من لاعبي الملكي على داخل الملعب ومنع فريق الضيف من الوصول إلى حارس الريال البلجيكي تيبو كورتوا، فيما جاء هدف الحسم والانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت البديل من زمن المباراة التي جمعت كلا الفريقين عن طريق الإسباني لوكاس فاسكيز من خلال انفراده بالحارس وتسجيل الهدف الثالث للريال.

سيرخيو راموس مسيرة كبيرة وعظيمة

أن تجمّل ما يتجمّل إلا بأمر ثقيل 💙

#ريال_مدريد_ايبار

pic.twitter.com/wVNn4Ioi0t — عبدالله القرني (@a_z1alq) December 20, 2020

وبهذا الفوز يصعد فريق ريال مديد إلى المركز الثاني خلفاً للجار أتلتيكو مدريد، متساوياً معه في عدد النقاط، فيما تجمد فريق إيبار بهذه الخسارة عند15 نقطة في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

قوول لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للريال

هدف قتل سهرة البرشلونيين #ريال_مدريد_ايبار pic.twitter.com/GfLStO7MK0 — بـــــــــطل ألـســــابــــــعة الــعــــــالمي 🏆 (@s_yam65) December 20, 2020

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