والد زوج الممثلة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفضحها ويكشف ماذا كانت تفعل بابنه “بوقاحة”!!

اتهم والد زوج الممثلة المصرية عبير بيبرس بأنها كانت تضربه بشكلٍ يومي وكانت دائمة التعدي عليه .

وقال الأب إن “عبير” المتهمة بقتل زوجها رجل الأعمال عمرو سيد عبدالله، كانت تخطط لقتله واعدت تقارير تفيد بانه مريض قلب .

وقال الأب إن المتهمة كانت تسير في انهاء اجراءات دفنه على أن الوفاة طبيعية يوم الحادثة، لولا انه أبلغ الشرطة عن الحادث.

وأضاف أن المتهمة اتصلت به يوم الحادثة وادعت ان ابنه فارق الحياة في شقته وأن الوفاة طبيعية، مشيراً إلى أنّه وصل الى المنزل في “البساتين” ووجد نجله على السرير ولم تكن عليه آثار دماء لكنه مصاب بجروح في رأسه وقدمه.

وكانت التحقيقات مع الممثلة عبير بيبرس فجّرت مفاجأة مدويّة تتمثل بالكشف عن صورة سيلفي التقطتها مع جثته وهي تخرج لسانها .

ويظهر في الصورة المجني عليه ملقى أرضاً على ظهره، ويرتدي “تيشرت” أحمر اللون، بينما تظهر المتهمة وهي تخرج لسانها عقب مقتله.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدي ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

طلبت الطلاق ثمّ قتلته!

واعترفت عبير في التحقيقات أنه في صباح يوم الحادث، طلبت منه الطلاق وحاول المجني عليه مصالحتها، وفى ظل الإلحاح قال لها زوجها: “خلاص نلبس وننزل نروح عند المأذون”.

بعد ذلك دخل زوجها الغرفة لجمع ملابسه، وكان هناك لوح زجاج على السرير، واشتد النقاش بينهما فقام زوجها –كما تروي- بصفعها على وجهها، فبصقت عليه، ثم ألقى الحقيبة بشدة على اللوح الزجاجي، فانكسر وأصيبت في يدها وهي تسند يدها على السرير.

وتابعت: توجهت للحمام لغسل يدي وعندما عدت للغرفة، فوجئت بالمجني عليه ينزف ويسقط على الأرض خارج الغرفة، وطلب مني شرب المياه.

وقالت أنها وجدت جرحا صغيرا في صدره فطلبت من الخادمة قطن لوقف النزيف.

وأوضحت: “فعلا النزيف وقف عشان الجرح صغير وقلعت هدومه عشان اعرف أوقف النزيف وغيرت ولبسته تيشرت لونه أحمر”.

المجني عليه وهو ينزف: عطشان عايز اشرب !

وكشفت أقوال الشاهدة الرئيسية في الحادث “هالة” وتعمل “خادمة”، بأن عبير كانت دائمة التشاجر مع زوجها “عمرو”، وتعتدي عليه بالضرب في بعض الأوقات.

وعن يوم الحادث قالت الشاهدة إنها رات المجني عليه يخرج من الغرفة وينزف دماء ثم سقط على الأرض، وأثناء وهو ملقى على الأرض، قال لها: “عطشان عايز اشرب مياه”.

وقالت إنها أسرعت وأحضرت له المياه، وشاهدت الدماء تنزف من يده، وقال لها: “أنا هاموت خلاص روحي صوتي عشان حد يلحقك منها”.

وكشفت أن المتهمة طلبت منها الابتعاد عن زوجها المجنى عليه، والجلوس في غرفتها وتجميع الزجاج ومسح الدماء من على الأرض وملابس المجنى عليه.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها في الجريمة التي وقعت يوم 30 مايو الماضي.