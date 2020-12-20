فتاة كويتية تسحل شرطياً حاول توقيفها بعد وصلة غزل مع شاب على الطريق العام وهذا ما حصل!

انتهت وصلة غزل بين شاب كويتي وفتاتين، باقتيادهما إلى السجن في الفيحاء بمحافظة العاصمة في الكويت.

وكانت البداية بحسب مانقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني حين شاهدت دورية بقيادة وكيل ضابط، مركبتين متوقفتين إلى جوار بعضهما على الدائري الثاني للمغازلة.

وقام قائد الدورية بطلب التوقف من السيارتين ثم تسلم من قائد المركبة الأولى وهو شاب كويتي رخصة القيادة وتحرير مخالفة عرقلة سير.

وحين طلب الضابط من المركبة الأخرى الرخصة، وكانت بقيادة فتاة وبرفقتها فتاة أخرى، رفضت وحاولت الهرب وحينما تمسك وكيل الضابط بمركبتها قامت بسحله 100 متر قبل أن يتم توقيفها من قبل أشخاص تواجدوا في الموقع.

واقتيدت الفتاتان إلى مخفر شرطة الفيحاء وسجلت بحقهما قضية إهانة موظف عام ومحاولة الهروب من رجال الأمن وتعريض حياة وكيل ضابط للخطر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك