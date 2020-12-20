“شاهد” مع من ظهر تيم حسن بالتزامن مع أنباء انفصاله عن وفاء الكيلاني!

بالتزامن مع شائعات انتشرت عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ضجّت مواقع التواصل بصورٍ للفنان مع شقيقه “نذير” .

وأثارت الشقيقان تيم ونذير الجدل بين رواد مواقع التواصل بسبب وسامتهما .

وعبر البعض عن آرائهم حول من الأجمل بينهما، وإن كان هناك توافق تام على أن نذير كما شقيقه تيم يتمتعان بالكاريزما والقبول والجاذبية والوسامة.

يشار إلى انّ اسم الفنان تيم حسن تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية مؤخراً بعد انتشار أنباء عن انفصاله عن زوجته وفاء الكيلاني.

وقبل أيام، نفت مصادر مقربة ما يُشاع عن انفصال الثنائي.

وقالت المصادر إن الثنائي لم ینفصلا، وما يتداول عن ذلك غیر صحیح، دون تقدیم مزید من التفاصیل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.