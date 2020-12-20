“شاهد” لاعب كويتي صار حديث الشارع ولفت الأنظار بسبب مهارته النادرة

برز خلال قمة الجولة الـ13 من دوري التصنيف الكويتي لكرة القدم والتي جمعت بين فريقي “العربي” و”الكويت، لاعب شاب، خاطفاً حوله الأنظار جميعاً، حيث قدّم لاعب “العربي” بندر السلامة فاصلاً مهارياً أمام نجم “الكويت”، الإيفواري المخضرم جمعة سعيد، في لقطة تناقلها رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وتمكن “السلامة” من التلاعب والمراوغة مع “سعيد”، قبل أن ينجح بتمرير الكرة بين قدمي الأخير؛ وهو ما أثار حفيظة مهاجم “الكويت” ليطرحه أرضاً، ومحاولة الاشتباك معه لفظياً، في لقطة اعتبرها “إهانة له”، على ما يبدو.

#بندر_السلامة هاشتاق مستمر في تصدر ترند الكويت من البارحة، بعد كوبري جمعة سعيد الذي قابلها برد فعل متهور . pic.twitter.com/SX0kOfoNvF — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) December 20, 2020

ولم يقم حكم اللقاء، يوسف نصار، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه “سعيد”، الذي بدا أنه كان يستشيط غضباً بعد اللقطة المهارية للنجم الكويتي الواعد.

إلا أن نادي الكويت، أعلن الأحد، إيقاع عقوبة على محترفه العاجي، وذلك بالإيقاف مباراتين وخصم 50% من راتبه لشهر ديسمبر الجاري.

واستطاع “العربي” الثأر من “الكويت” بفوز معنوي، قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت، وذلك بعد 5 أيام من خسارة الأول للقب كأس السوبر أمام المنافس ذاته بهدف نظيف.

كما واحتفظ “العربي” بالمركز السادس في جدول ترتيب دوري التصنيف الكويتي برصيد 21 نقطة، متخلفاً عن “الكويت” الذي يمتلك الرصيد نفسه، في حين يتصدر “النصر” الترتيب بـ9 نقاط

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