جمعة سعيد وبندر السلامة
جمعة سعيد وبندر السلامة
Videoرياضة

“شاهد” لاعب كويتي صار حديث الشارع ولفت الأنظار بسبب مهارته النادرة

كتب وطن
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برز خلال قمة الجولة الـ13 من دوري التصنيف الكويتي لكرة القدم والتي جمعت بين فريقي “” و”، لاعب شاب، خاطفاً حوله الأنظار جميعاً،  حيث قدّم لاعب “العربي” فاصلاً مهارياً أمام نجم “الكويت”، الإيفواري المخضرم ، في لقطة تناقلها رواد منصات التواصل الاجتماعي.

 

وتمكن “السلامة” من التلاعب والمراوغة مع “سعيد”، قبل أن ينجح  بتمرير الكرة بين قدمي الأخير؛ وهو ما أثار حفيظة مهاجم “الكويت” ليطرحه أرضاً، ومحاولة الاشتباك معه لفظياً، في لقطة اعتبرها “إهانة له”، على ما يبدو.

 

 

ولم يقم حكم اللقاء، يوسف نصار، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه “سعيد”، الذي بدا أنه كان يستشيط غضباً بعد اللقطة المهارية للنجم الكويتي الواعد.

 

إلا أن نادي الكويت، أعلن الأحد، إيقاع عقوبة على محترفه العاجي، وذلك بالإيقاف مباراتين وخصم 50% من راتبه لشهر ديسمبر الجاري.

 

واستطاع “العربي” الثأر من “الكويت” بفوز معنوي، قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت، وذلك بعد 5 أيام من خسارة الأول للقب كأس السوبر أمام المنافس ذاته بهدف نظيف.

 

كما واحتفظ “العربي” بالمركز السادس في جدول ترتيب دوري التصنيف الكويتي برصيد 21 نقطة، متخلفاً عن “الكويت” الذي يمتلك الرصيد نفسه، في حين يتصدر “النصر” الترتيب بـ9 نقاط

 

 

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