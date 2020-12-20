قصف صاروخي
قصف صاروخي
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“شاهد” صواريخ تُمطر السفارة الأمريكية في العراق بشكل مفاجئ وشيء غريب يحدث

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق سقوط الصواريخ على السفارة الأمريكية بالعراق والمنطقة الخضراء، وسط غياب المعلومات عن مصدر القصف وما يحدث تحديدا.

 

وأظهر مقطع متداول من نوع كاتيوشا فوق السفارة الأمريكية وقد تصدت لها، منظومة الدفاع الجوي الأمريكية.

 

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذا القصف المفاجئ ومن يقف ورائه.

 

ويشهد أحداث مضطربة وتظاهرات منذ فترة ضد الحكومة.

 

واتهم ناشطون إيران بالوقوف وراء هذا القصف انتقاما لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، حيث تتهم إيران وأمريكا بتنفيذ عملية اغتياله.

 

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