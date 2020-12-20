“شاهد” صواريخ تُمطر السفارة الأمريكية في العراق بشكل مفاجئ وشيء غريب يحدث

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق سقوط الصواريخ على السفارة الأمريكية بالعراق والمنطقة الخضراء، وسط غياب المعلومات عن مصدر القصف وما يحدث تحديدا.

وأظهر مقطع متداول صواريخ من نوع كاتيوشا فوق السفارة الأمريكية وقد تصدت لها، منظومة الدفاع الجوي الأمريكية.

صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في ⁧بغداد⁩ ومنظومة الدفاع الجوي تتصدى بإطلاق النار .. هذا هو انتقام سخت خامنئي ؟! pic.twitter.com/ToPm1aBDNS — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) December 20, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذا القصف المفاجئ ومن يقف ورائه.

ويشهد العراق أحداث مضطربة وتظاهرات منذ فترة ضد الحكومة.

واتهم ناشطون إيران بالوقوف وراء هذا القصف انتقاما لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، حيث تتهم إيران إسرائيل وأمريكا بتنفيذ عملية اغتياله.

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