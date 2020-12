ظهر مدججاً بالسلاح وأطلق عشرات الاعيرة النارية.. “شاهد” العاهل الأردني وولي عهده يخوضان معركة حقيقية

شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الحسين بن عبدالله في تدريبات القوات المسلحة الأردنية، خاصة وأنه اعتاد على متابعة تلك التدريبات عن كثب وإصدار التوجيهات الدائمة بشأن الحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش الأردني لمواجهة التحديات.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، العاهل الأردني خلال مشاركته في التدريبات العسكرية الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بشجاعة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بالجيش الأردني.

#Jordan king and his heir train with the special forces 🇯🇴 pic.twitter.com/jpfGIgIrp2

— The National (@TheNationalNews) December 20, 2020