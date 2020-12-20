ظهر مدججاً بالسلاح وأطلق عشرات الاعيرة النارية.. “شاهد” العاهل الأردني وولي عهده يخوضان معركة حقيقية

شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الحسين بن عبدالله في تدريبات القوات المسلحة الأردنية، خاصة وأنه اعتاد على متابعة تلك التدريبات عن كثب وإصدار التوجيهات الدائمة بشأن الحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش الأردني لمواجهة التحديات.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، العاهل الأردني خلال مشاركته في التدريبات العسكرية الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بشجاعة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بالجيش الأردني.

#Jordan king and his heir train with the special forces 🇯🇴 pic.twitter.com/jpfGIgIrp2 — The National (@TheNationalNews) December 20, 2020

ويقوم العاهل الأردني بزيارات تفقدية للوحدات العسكرية من حين إلى آخر لمتابعة القضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

ويحرص الملك عبد الله الثاني على متابعة سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري”.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقطع فيديو، على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أمس السبت، لإحدى تدريبات القوات الخاصة الأردنية التي يشارك فيها القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وقالت الصفحة: “القائد الأعلى وولي العهد خلال تمرين مع نشامى القوات الخاصة”.

الجدير ذكره، أن العاهل الأردني ونجله شاركا في أكثر من مرة في تدريبات بالذخيرة الحية للجيش الأردني، واعتادا مشاركة الجيش في عدد من فعالياته وتدريباته.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك