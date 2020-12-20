تأكيداً لما نشره مغرّد قطري شهير .. تقرير استخباري يكشف معلومات عن زيارة “ابن زايد” السرية لـ”ابن سلمان

تأكيداً لما نشره المغرد الشهير “بوغانم” عبر حسابه في تويتر، قال موقع “تاكتيكال ريبورت” المعني بشؤون الاستخبارات، إنّ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اجتمع سراً الأسبوع الماضي مع محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، للتباحث بشأن المصالحة مع قطر .

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن اجتماع “بن سلمان” و”بن زايد” سبقه اتصالات عدة بينهما.

ورغم أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل الاجتماع، إلا أنها أشارت إلى خلاصة مفادها أن “بن سلمان” و”بن زايد” توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن المصالحة الخليجية.

وأوضحت أن “بن زايد” وافق على سحب تحفظاته في هذا الصدد، وطمأن “بن سلمان” بأنه لن يسعى إلى عرقلة جهود المصالحة ما دام العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” يرغب في حل الأزمة الخليجية.بحسب الموقع

وكان المغرد القطري “بوغانم” قال قبل أيام إن محمد بن زايد كان في السعوديه الإثنين الماضي في زيارة غير معلنة، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان هدفها افشال المصالحة الخليجية.

معلومه

تتحدث بإن محمد بن زايد

كان في السعوديه .. امس

في زياره غير معلنه ..

التقى فيها محمد بن سلمان

كان هدفها .. افشال المصالحه

هذا .. ماوصلني منذ قليل .. — بوغانم (@abughanim73) December 8, 2020

وينشر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” تغريداتٍ تتضمن معلومات وفي أخرى توقعات حول الشأن الخليجي وتحديداً حصار قطر، وغالباً ما ثبت صحة ما جاء في تغريداته.

والجمعة، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.