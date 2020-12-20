بعد جريمة شيخة العجمي.. “شاهد” كويتيون يثيرون غضباً واسعاً بما قالوه عن “قتل الفتيات”!

أثار بعض الشباب الكويتيون جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورهم “بشكل منفصل” بفيديوهات أدلوا خلالها برأيهم في قتل الفتاة التي تتزوج دون موافقة عائلتها، وذلك بعد أيام فقط من “جريمة الرقة” التي هزت البلاد.

وبالفيديو الذي نشره حساب “المجلس” الكويتي، ورصدته “وطن”، تطرح المُراسلة سؤالاً لشابين كويتيين قالت فيه “هل ترى أن زواج الشخص بدون موافقة الأسرة يؤدي إلى قتل الإنسان؟”.

فيجيب الشاب الأول قائلاً: “نعم، شيء طبيعي، أكيد، عادات وتقاليد لدينا، فنحن في دولة 85% منها قبائل، وحتى العوائل العادية لا ترضى، لا أحد يخرج عن مشورة عائلته”.

وتابع: “الرجل يشيل نفسه، أما الأنثى لا تخرج عن طوع إخوتها ووالدها”.

ووافقه صديقه الرأي قائلا: “نعم تصل للقتل، واحذروا قهر الرجال”.

مراسلة طرحت سؤال على شخصين من الكويت : هل تصل عقوبة الفتاة إلى " القتل " في حالة زواجها دون رضا الأهل؟

رايكم في هذا الموضوع .. pic.twitter.com/qynbgU3QEw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 20, 2020

وقال شاب آخر حول نفس الموضوع: “الفتاة إذا فُتح لها المجال في كل شيء، ستنحرف، فهي ضعيفة الشخصية، أعظم فتنة النساء، لو يتحصنون في منازلهم ستنتهي المشاكل”.

وتابع: “ولماذا سترفض عائلتها زواجها إلا أنها أقدمت على أمر خاطئ في علاقتها مع الشاب، ولكن قد تكون تعرفت عليه بطريقة غير شرعية ولذلك سيرفضون”.

فيديو/ حسين محمد يوضح لماذا قد يعارض بعض الأهالي زواج إبنتهم من شاب على الرغم من موافقتها !؟ pic.twitter.com/1TghNIjzvI — المجلس (@Almajlliss) December 19, 2020

وأثارت الفيديوهات موجة غضب بين المغردين ورأوا أنه تحريض على قتل الفتيات باسم العادات والتقاليد، وطالبوا بمحاسبة الشباب بسبب تصريحاتهم، مؤكدين أنهم يعطون صورة سيئة عن الكويت، وأن المجتمع الكويتي ليس كذلك.

العقلية اللي نفس هذي سبب في جرائم القتل الممارسة على الفتيات، أتمنى أن يتم تغليظ العقوبات على هذا النوع من التصريحات لأنها تشجع على القتل👇🏼👎🏼 https://t.co/lQJO6P1wZF — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) December 20, 2020

الاخ محلل القتل ويقول نعم شي طبيعي !!!طبيعي انك تقتل نفس بريئة قررت الزواج باختيارها وشذا المجتمع إلي مو صاحي تطلع عن شورنا نقتلك يابابا تمشي على شورنا حبيبنا انت . https://t.co/rkgHRW5kyc — َ (@Mll_4k) December 20, 2020

شنو قلت لكم امس؟ القوانين تضعف امام الأعراف والتقاليد، ماذا نفعل مع قانون غير مفعل امام قهر الرجل للمرأة. علمتم المرأة وثقفتموها ثم وضعتموها في وسط جاهل سلوكيا!!

نحتاج إلى تقويم القيم والمبادئ #المرأة_انسان https://t.co/3UaGdcqMpg — Dr.Fatimah Alhashem (@falhashem) December 20, 2020

يالله بنات كلنا نقعد بالبيت عشان جميع مشاكل العالم تنحل. https://t.co/KSKhJD4hcu — فطيط (@fatomtii2) December 20, 2020

قومٌ إذا مَس الحذاء وُجوههم

شَكى الحذاءُ بأي ذنبٍ أهنتني ؟

تقديسكم حق العادات والتقاليد اكثر من الدين اللي الله حرم القتل فيه روحو تعالجو أو موتو مره وحده وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ https://t.co/6FwBocQemn — Reema A Kh Alsaeedi (@Reemalls7) December 20, 2020

الواحد وده يوصل لمثل هالرقي الفكري والبصيرة الثاقبة.

ماشاء الله عليك أخ حسين.. تفو, تفو عليك من الحسد. https://t.co/rxlRE253ug — مانـع (@bindousarr) December 19, 2020

وجاءت هذه الفيديوهات بعد أيام من ارتكاب شاب في الكويت جريمة مروّعة بحق شقيقته شيخة العجمي في منزلهما الكائن في منطقة الرقة بمحافظة الاحمدي.

وذكرت حسابات كويتية أنّ شاباً من مواليد 2002 “مضطرب نفسيا” ويعالج في الطب النفسي قتل شقيقته طعناً بواسطة سكين في منزلهما .

ولفتت تلك الحسابات إلى تمكن رجال المباحث من ضبط القاتل، بينما لم تتضح معلومات أكثر حول الجريمة .

وفي تعليقاتهم، طالب مغرّدون كويتيون بحماية النساء من مثل هذه الجرائم، ومعاقبة الجناة أشد عقوبة .

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