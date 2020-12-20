“البيج رامي” يُتوج بلقب أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.. هذا ما كل ما تريد ان تعرفه عن حياته

نجح لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير ب ” البيج رامي”، من حصد لقب مستر أولمبيا لعام 2020م، المقيمة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد رحلة كفاح طويلة من أجل الحصول عليها.

وحصل المصري البيج رامي 36عاماً، على المركز الأول في تلك المسابقة التي تعد من أشهر المسابقات في عالم رياضة كمال الأجسام، ليكون بذلك أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.

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وقد تصدر هاشتاج “البيج رامي” عبر توتير بعد إعلان فوزه في المسابقة فرحاً وابتهاجاً بحصوله على اللقب لهذا العام على صعيد الرياضة المصرية والعربية.

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وبدأ مشوار لاعب كمال الأجسام البيج رامي نحو الحصول على هذا اللقب الشهير للمحترفين على مستوى العالم على النحو التالي:

2013: المركز الثامن

2014: المركز السابع

2015: المركز الخامس

2016: المركز الرابع

2017: المركز الثاني

2020: المركز الأول

وشكر اللاعب المصري البيج رامي عبر حسابيه الشخصي على منصة الفيسبوك، كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره ومحبيه في مختلف أرجاء دول العالم، أثناء مشاركته في هذه المسابقة العالمية.

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وأردف قائلاً: ” لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض هذه المسابقة نتيجة انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا هذا العالم، لكنني واصلت بجد مثابرة من أجل تحقيق هذا الحلم”.

واستطاع البطل البيج رامي من التغلب على كل من المنافسين الأمريكيين فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، والتمكن من حصد هذا اللقب على مستوى العالم.

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