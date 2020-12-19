مضاربة الكورنيش
مضاربة الكورنيش
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“شاهد” مضاربة الكورنيش التي أشعلت غضب السعوديين بعدما خلعت فتاة “عباءة الحياء” وأطلقت ألفاظاً خادشة!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشادة كلامية اندلعت بين شاب وفتاة على كورنيش مدينة بالسعودية، استخدمت فيها ألفاظ خادشة للحياء.

 

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، وهي ترتدي عباءة ملونة، وتكشف شعرها الأًصفر بالكامل، وتقف أمام مجموعة شباب وتوجه لأحدهم ألفاظًا خادشة، وذلك بعد أن انتقد ملابسها بمصطلح غير لائق أثناء مرورها على كورنيش جدة.

 

وتصدر هاشتاج #_الكورنيش التريند في المملكة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم من الانحلال الأخلاقي لبعض السيدات السعوديات، وبعضهم أكد أنها وافدة وليست مواطنة.

 

 

وألقى آخرون باللوم على كليهما، مطالبين بمحاسبة الفتاة والشاب الذي استفزها لتتخلى عن أنوثتها بهذا الشكل، حسب تعبيرهم.

 

 

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من الجهات الرسمية، تشهد بين الحين والآخر مشاهد صادمة وغير معتادة داخل المجتمع السعودي المحافظ وكأن هذه الفئة من السعوديين كانت تنتظر بفارغ الصبر الانفتاح الذي سمح به ولي العهد .

 

فقد أظهر فيديو متداول قبل أيام اختلاطاً بين عدد من الشبان والشبات الصغار ورقصهم وغنائهم داخل أحد المقاهي أو المطاعم، فضلا عن تعاطيهم للنرجيلة “الشيشة”.

 

وظهر به شبان وشبات سعوديات في سن المراهقة، وقد اجتمعوا في مكان عام أشبه بالديسكو ويتراقصون على أنغام الموسيقى وجلسوا في أوضاع مخلة على مسافات قريبة من بعضهم.

 

كما أثارت سعودية تدعى جوج العبدالله ضجةً كبيرة وغضباً واسعاً بعدما ظهرت في مقطع فيديو بملابس فاضحة وهي متعرية تتجول في مدينة جدة .

 

ونُشرت عدة مقاطع تظهر فيها الفتاة بملابس فاضحة كشفت صدرها، تارة في سيارة. وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بتلك الملابس .

 

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

 

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