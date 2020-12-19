“شاهد” مضاربة الكورنيش التي أشعلت غضب السعوديين بعدما خلعت فتاة “عباءة الحياء” وأطلقت ألفاظاً خادشة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشادة كلامية اندلعت بين شاب وفتاة على كورنيش مدينة جدة بالسعودية، استخدمت فيها ألفاظ خادشة للحياء.

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، وهي ترتدي عباءة ملونة، وتكشف شعرها الأًصفر بالكامل، وتقف أمام مجموعة شباب وتوجه لأحدهم ألفاظًا خادشة، وذلك بعد أن انتقد ملابسها بمصطلح غير لائق أثناء مرورها على كورنيش جدة.

وتصدر هاشتاج #مضاربة_الكورنيش التريند في المملكة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم من الانحلال الأخلاقي لبعض السيدات السعوديات، وبعضهم أكد أنها وافدة وليست مواطنة.

#مضاربه_الكورنيش

لو انها محتشمه ما سمعت هذا الكلام من شباب مستنكر المنظر البشع الي لابسته اتمنى من الدوله تضع قوانين للباس او تعطينا حريه الرأي العام هذا الي استفدنا من الحفلات المختلطه والقرارات الي تدمر الشعب للمره المليون اقول احنا في دولة اسلاميه قبله المسلمين — JO🦋 (@Iwish_but) December 19, 2020

وش قلت الحياء ذي وربي فيه بنات صايرين مايسستححون معاد فيه انوثه وحياء يشيخه لو انه اش سوالك ماتقولين ذا الكلام المقرف ذولا يبغالهم تربيه والله وادب😷😷😷 #مضاربه_الكورنيش — H (@Q_iiQ_) December 19, 2020

انفلات ما تستحي على وجهها تبغى تضارب حتى لو وجه لها كلمات فيه شرطة وحزم تروح تشتكي لكن للاسف من أمن العقوبة أساء الادب #مضاربه_الكورنيش — فوز ناصر (@E0M0B7TDruRZpyL) December 19, 2020

إنحطاط كبير جداا وش ماكان ظرفك استخدمي الألفاظ المناسبة في شباب يغلطون بالكلام البذيء السيء ممكن تشتكين او تستدعي رجل الأمن بس إستخدامك لهذه الألفاظ نزل من مستواك انتي #مضاربه_الكورنيش — Reem_Ali♉️ (@Reemo_05A) December 19, 2020

وألقى آخرون باللوم على كليهما، مطالبين بمحاسبة الفتاة والشاب الذي استفزها لتتخلى عن أنوثتها بهذا الشكل، حسب تعبيرهم.

#مضاربه_الكورنيش أمر غريب جدا على مجتمعنا السعودي امل ان يطلع عليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين اميرمنطقه مكه المكرمه الموقر. — إبراهيم آل ثابت (@ibrahim6162i) December 19, 2020

#مضاربه_الكورنيش

يع المقطع يففشل ويدل على جهلهم الاثنين اتمنى من حكومتنا تقبض عليهم الاثنين ويعلمونهم ايش يعني ذوق عام . — بيلا🍯. (@hn2in) December 19, 2020

انا لو كنت لابس شورت سحبوني مع اذني وقالوا مخالف للذوق العام، لكن يوم البنت صدرها طالع قدام الله وخلقه محد يقول لها شيء، ركبتي مغريه اكثر من صدرها يعني؟

#مضاربه_الكورنيش — سويّ | يجيب الله كود. (@OKAYJZ) December 19, 2020

😂اذا نفس البنت اتوقع الموقف هو اللي صار قدامي الفجر اليوم ترا الولد اتحرش فيها وطلع اصوات قالت عيب عليك وسيب حركات الحريم وخليك على هئيتك رجال 😅 الباقي ما ادري عنو بس المقطع حريقة 😂 نفسي افهم فين فرق المراقبة 🤔 #مضاربه_الكورنيش — Mohammed Fatiny (@Mfateeni) December 19, 2020

#مضاربه_الكورنيش شي يفشل وربي 😖 مقطع عباره عن قرف بقرف والمفروض العالم الي واقفه ماتوقف محد قاعد يتكرم ويصرخو كمان عاجبهم الانحطاط الي يشوفوه وقوف العالم هاذي حولهم الي معطيهم الضوء الاخضر عشان يتمادو بس دايم الذباب مايلتم الا على الزباله اكرمكم الله — Gh. (@gkm_90) December 19, 2020

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من الجهات الرسمية، تشهد السعودية بين الحين والآخر مشاهد صادمة وغير معتادة داخل المجتمع السعودي المحافظ وكأن هذه الفئة من السعوديين كانت تنتظر بفارغ الصبر الانفتاح الذي سمح به ولي العهد محمد بن سلمان.

فقد أظهر فيديو متداول قبل أيام اختلاطاً بين عدد من الشبان والشبات الصغار ورقصهم وغنائهم داخل أحد المقاهي أو المطاعم، فضلا عن تعاطيهم للنرجيلة “الشيشة”.

وظهر به شبان وشبات سعوديات في سن المراهقة، وقد اجتمعوا في مكان عام أشبه بالديسكو ويتراقصون على أنغام الموسيقى وجلسوا في أوضاع مخلة على مسافات قريبة من بعضهم.

الإصلاح بنكهة رؤية 2030 👇 pic.twitter.com/2MWiKEwZdy — نحو الحرية (@hureyaksa) December 14, 2020

كما أثارت فتاة سعودية تدعى جوج العبدالله ضجةً كبيرة وغضباً واسعاً بعدما ظهرت في مقطع فيديو بملابس فاضحة وهي متعرية تتجول في مدينة جدة .

ونُشرت عدة مقاطع تظهر فيها الفتاة بملابس فاضحة كشفت صدرها، تارة في سيارة. وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بتلك الملابس .

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

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