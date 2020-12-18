مطبعو الخليج مع افيخاي ادرعي
مطبعو الخليج مع افيخاي ادرعي
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“شاهد” ماذا فعل افيخاي أدرعي مع “سفهاء الخليج” من المطبعين بعد أن خلعوا سراويلهم في تل أبيب!

كتب وطن
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تباهى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي بلقاء تطبيعي مع المنبطح البحريني والإماراتي ، اللذان يزوران منذ عدة أيام من أجل الترويج لاتفاقيات العربية مع .

 

ونشر أدرعي، على حسابه الرسمي في توتير مجموعة من الصور رصدتها “وطن”، وعلق عليها بالقول: “تشرفت بلقاء أصدقاء من الخليج العربي الذين يحلون ضيوفًا على إسرائيل، ولا شعور يضاهي شعور التلاقي والانفتاح والتآخي”.

 

وأضاف أردعي: “وللضيوف الكرام أقول: بكم نزلتم أهلًا ووطئتم سهلًا. مرحبًا بكم في أرض الضيافة في إسرائيل”.

 

المطبع الإماراتي ماجد السراح طار فرحاً بتغريدة أفيخاي أدرعي، ورد عليه قائلاً، وفق ما رصدت “وطن”: “كان لنا شرف لقائك أخي الحبيب والصديق الغالي المقدّم أفيخاي ادرعي، صاحب الوجه البشوش والروح الطيبة”.

 

فيما رد عليه أفيخاي في وقت لاحق: “الشرف كان لي عزيزي، ما أجمل لقاء أناس كأمثالك جعلوا من التعايش هدفًا، عاكسين انعكساته على الجميع، فجسدت بشخصك جسر التلاقي والسلام الحقيقي، وكلي أمل أن يتكرر هذا النوع من اللقاءات التي تعزز التآخي، كل تقديري واحترامي لشخصك الكريم”.

 

الجدير ذكره، أن أمجد طه وماجد السراح زاروا إسرائيل على رأس وفد إماراتي بحريني وذلك من أجل الترويج للتطبيع مع إسرائيل، حيث أنبرى الاثنان بنشر الفيديوهات التي تروج للتطبيع والتسامح، فيما شارك الوفد بإشعال شعلة الاحتفالات بالأعياد اليهودية بالقرب من حائط البراق في مدينة القدس.

 

وكانت والبحرين قد وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل منتصب سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الولايات المتحدة وبوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، فيما لحقتها في التطبيع السودان والمغرب.

 

 

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