ناشط عُماني شهير يثير الجدل بهذه التغريدة عن “المتحري” و”الجزيرة” وهاجم تامر المسحال

هاجم الناشط العماني سعيد جداد ـ الذي نال عفوا سلطانيا مؤخرا وعاد من لندن ـ برنامج “المتحري” الجديد وحلقته التي بثت قبل عدة أيام عبر قناة الجزيرة، حول الوجود الإماراتي في اليمن.

وقال الناشط العُماني في تغريدة له أثارت الجدل ورصدتها (وطن) ما نصه: “لم أرى برنامجا هابطا وسفسطائيا في السيناريو والمادة وطريقة العرض مثل المتحري أو التحري الذي قدمته الجزيرة عن وجود الإمارات في اليمن”.

لم ارى برنامجا هابطا وسفسطائيا في السيناريو والمادة وطريقة العرض مثل المتحري او التحري الذي قدمته الجزيرة عن وجود الإمارات في اليمن وهو نسخه من البرنامج الفاشل للمسحال ماخفى أعظم والهدف من البرنامجين المفلسين من روح المهنية الإعلامية هو تشويه الإمارات. — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) December 16, 2020

وتابع مهاجما برنامج “ما خفي أعظم” الشهير هو الآخر ومقدمه تامر المسحال :”وهو نسخه من البرنامج الفاشل للمسحال ما خفى أعظم والهدف من البرنامجين المفلسين من روح المهنية الإعلامية هو تشويه الإمارات”.

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة جداد مستنكرين انتقاداته وذكروه بأن العمانيين يتبعون سياسة الحياد دائما ولا يتدخلون بشؤون الآخرين.

الغاء المتابعة افضل من متابعة تغريداتك اتوقع بعد العفو المفترض تبعد نفسك عن امور ما تخصك اذا الضارب ينسى المضروب ما ينسى لن ننسى خلية التجسس الاماراتية والمؤامرات التي تلتها — Ahmed❤️ (@Ahmed_0man) December 16, 2020

ولائك للامارات اكتمه في نفسك مالنا خص فيه ناقش مواضيع بلدك احسن — ﮼وطن ‏ (@watn2_) December 16, 2020

قال أحد المغردين معترضا على تغريدة سعيد جداد: “متعودين الشعب العماني ما يتدخلوا في الشؤون الخارجية للدول لذا وجب الصمت بس مدري البعض جالس يحشر نفسه ببعض الدول الخارجية”.

متعودين الشعب العماني ما يتدخلوا ف الشؤون الخارجية للدول لذا وجب الصمت بس مدري البعض جالس يحشر نفسه ببعض الدول الخارجية — نزواني عماني (@AliAlbu56430814) December 16, 2020

وكانت قناة الجزيرة القطرية قد بثت يوم الأحد الماضي، التحقيق الأول من برنامج “المتحري” الذي يقدمه الإعلامي جمال المليكي، والذي تحدث حول خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وتمكن التحقيق -الذي اعتمد على وثائق تنشر لأول مرة، من الوصول إلى شخصيات كانت في قلب الحدث وتنتمي لفصائل متعددة.

كما استطاع الحصول على أرشيف حصري يكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالقوات المدعومة إماراتيا، الموجودةِ على طول الشريط الساحلي بين المخا والحديدة.

وتأتي أهميته من كونه يغطي منطقة مهمة وإستراتيجية ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم، حيث تقع بالقرب من طريق التجارة العالمي.

وجدير بالذكر بأن وزراء وأحزاب سياسية وقادة قبليين في اليمن يتهمون الإمارات بالعمل على تقويض السلطة الشرعية وتقسيم البلاد، إضافة إلى إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة وإقامة سجون سرية واغتيال عشرات المعارضين لسياساتها في اليمن.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات يمنية عدة، من بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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