برنامج المتحري
برنامج المتحري
الهدهد

ناشط عُماني شهير يثير الجدل بهذه التغريدة عن “المتحري” و”الجزيرة” وهاجم تامر المسحال

كتب Author 2
0

هاجم الناشط العماني ـ الذي نال عفوا سلطانيا مؤخرا وعاد من لندن ـ برنامج “” الجديد وحلقته التي بثت قبل عدة أيام عبر قناة ، حول الوجود الإماراتي في .

 

وقال الناشط العُماني في تغريدة له أثارت الجدل ورصدتها (وطن) ما نصه: “لم أرى برنامجا هابطا وسفسطائيا في السيناريو والمادة وطريقة العرض مثل المتحري أو التحري الذي قدمته الجزيرة عن وجود في اليمن”.

 

 

وتابع مهاجما برنامج “ما خفي أعظم” الشهير هو الآخر ومقدمه تامر المسحال :”وهو نسخه من البرنامج الفاشل للمسحال ما خفى أعظم والهدف من البرنامجين المفلسين من روح المهنية الإعلامية هو تشويه الإمارات”.

 

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة جداد مستنكرين انتقاداته وذكروه بأن  العمانيين يتبعون سياسة الحياد دائما ولا يتدخلون بشؤون الآخرين.

 

قال أحد المغردين معترضا على تغريدة سعيد جداد: “متعودين الشعب العماني ما يتدخلوا في الشؤون الخارجية للدول لذا وجب الصمت بس مدري البعض جالس يحشر نفسه ببعض الدول الخارجية”.

 

وكانت قناة الجزيرة القطرية قد بثت يوم الأحد الماضي، التحقيق الأول من برنامج “المتحري” الذي يقدمه الإعلامي جمال المليكي، والذي تحدث حول خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

 

وتمكن التحقيق -الذي اعتمد على وثائق تنشر لأول مرة، من الوصول إلى شخصيات كانت في قلب الحدث وتنتمي لفصائل متعددة.

 

كما استطاع الحصول على أرشيف حصري يكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالقوات المدعومة إماراتيا، الموجودةِ على طول الشريط الساحلي بين المخا والحديدة.

 

وتأتي أهميته من كونه يغطي منطقة مهمة وإستراتيجية ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم، حيث تقع بالقرب من طريق التجارة العالمي.

 

وجدير بالذكر بأن وزراء وأحزاب سياسية وقادة قبليين في اليمن يتهمون الإمارات بالعمل على تقويض وتقسيم البلاد، إضافة إلى إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة وإقامة سجون سرية واغتيال عشرات المعارضين لسياساتها في اليمن.

 

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات يمنية عدة، من بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” أيادي سفراء السعودية وقطر والبحرين والإمارات مجتمعة برعاية وزير…

الهدهد

“شاهد” طبيب عُماني متخصص بالأمراض المعدية يبشر العُمانيين بخبر مفرح يخص…

الهدهد

بخط يده.. رسالة من محمود عباس لـ هيثم بن طارق لم يُكشف ما فيها تزامنا مع الهرولة…

حياتنا

“وداعاً زوينة”.. “شاهد” انتحار طالبة عُمانية يهز الشارع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.