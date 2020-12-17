مقرب من تيم حسن ووفاء الكيلاني يحسم الجدل حول طلاقهما وقصة الـ100 ألف دولار مؤخر 

فاجأ الصحفي اللبناني “إيلي باسيل” الجمهور العربي قبل يومين، بنشره معلومات حول انفصال وطلاق الممثل السوري” تيم حسن” من زوجته المذيعة المصرية “وفاء الكيلاني”، موضحاً أنها تقاضت مئة ألف دولار كمؤخر طلاقها من البنك الأهلي المصري.

وبحسب ما قال موقع “الجرس” الفني الذي حاول التأكد من صحة خبر طلاقهما، فقد صرحت له مصادر مقربة من الطرفين بأن لا صحة لما قيل عن وقوع الطلاق الرسمي بينهما، وإنهما لا يزلان حتى اللحظة زوجين.

كما تابع المصدر للموقع أن خلافاً نشب بين وفاؤ وتيم قبل عدة أشهر، لكنه انتهى، وعادت المياه إلى مجاريها وتصالحا، دون ان يصل خلافهما لحد الطلاق.

فيما يلتزم تيم ووفاء الصمت التام حول الموضوع، حيث اعتادا على الشائعات التي تطلق عليهما بين الحين والآخر، خصوصاً خبر حمل وفاء، لكن هذه المرة الشائعة مختلفة، وتطال حياتهما الشخصية، والطلاق بعد علاقة حب فاجأت الجميع.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك