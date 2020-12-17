فوز العتيبي
فوز العتيبي
Videoحياتنا

فوز العتيبي تتحدى السعوديين علناً وتستفزهم بوصلة رقص ساخنة وهذا ما فعله زوجها بكل وقاحة!

كتب وطن
0

تستمر الناشطة ، باستفزاز المجتمع السعودي الذي تحدت تقاليده وعاداته بفضائحها كل فترة، ولكن هذه المرة بالصريح.

 

وأعلنت فوز العتيبي تحديها لمن هاجمها، بمقطع فيديو  نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “أعمل عاقلة” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهي ترتدي ملابس شبه عارية من الأعلى.

 

ولم تكتف فوز العتيبي بالرقص، بل ظهر زوجها في المقطع يعانقها ويقبلها بينما هي تُكمل وصلة الرقص.

 

وعلقت فوز العتيبي قائلة: “انا من الناس اللي اذا هُوجمت عشان ألتزم غصب، أزيد جرعة التمرد، أسلوب الترضيخ لا يجدي معي عشان كذا خذوا منا أقوى طز”.

 

ولم يمنع تحدي فوز العتيبي لمتابعيها من استمرار الهجوم عليها، واتهامها بالتصنع والتعري لحصد الشهرة فقط، مؤكدين أنهم يشعرون بالخجل منها.

 

وأثارت فوز العتيبي موجة غضب قبل أيام  بعد نشرها صورة وهي بملابس البحر.

 

وكانت البداية حين نشرت فوز العتيبي صورة تجمعها بزوجها عبر “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “أول صورة أنشرها تجمعني مع زوجي، عشان أسكت الناس اللي تقول أخذك تسلية، ولا يريد أن يتصور معك”.

 

وتابعت العتيبي: “كل التنمر الذي تعرضنا له فقط لأننا سعوديين، مقهورين أن السعودية أصبحت مصدر فخر ولم يعد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته”.

 

فقام المغردون بمهاجمة زوجها، ووصفوه بـ”الديوث”، ونشر أحدهم صورة لفتاة بالبكيني وحولها مجموعة خنازير، وقال إنها تعود لفوز العتيبي، وعلق عليها: ” على طاري الدياثة وعلى طاري الخنزير أبشرك توها متصورة معهم”.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

الرياض اتخذت قرارها.. “رويترز” تكشف تفاصيل المصالحة المرتقبة وتنقل هذا…

الهدهد

فضيحة بمعنى الكلمة.. ترامب يفكر في الهروب إلى الإمارات بعد مغادرته البيت الأبيض!

الهدهد

هل رضخ ابن سلمان لشروط قطر.. أنباء عن رفع السعودية الحجب عن موقعي الجزيرة نت وبي ان…

الهدهد

“أرقام ولي العهد تتحدث”.. “شاهد” ابن سلمان “خربها وقعد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.