فوز العتيبي تتحدى السعوديين علناً وتستفزهم بوصلة رقص ساخنة وهذا ما فعله زوجها بكل وقاحة!

تستمر الناشطة السعودية فوز العتيبي، باستفزاز المجتمع السعودي الذي تحدت تقاليده وعاداته بفضائحها كل فترة، ولكن هذه المرة بالصريح.

وأعلنت فوز العتيبي تحديها لمن هاجمها، بمقطع فيديو نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “أعمل عاقلة” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهي ترتدي ملابس شبه عارية من الأعلى.

ولم تكتف فوز العتيبي بالرقص، بل ظهر زوجها في المقطع يعانقها ويقبلها بينما هي تُكمل وصلة الرقص.

وعلقت فوز العتيبي قائلة: “انا من الناس اللي اذا هُوجمت عشان ألتزم غصب، أزيد جرعة التمرد، أسلوب الترضيخ لا يجدي معي عشان كذا خذوا منا أقوى طز”.

انا من الناس اللي اذا هُوجمت عشان التزم غصب ازيد جرعة التمرد اسلوب الترضيخ لا يجدي معي عشان كذا خذوا منا اقوى طططططز #فوز_العتيبي #هل_ستاخذون_لقاح_كورونا pic.twitter.com/1EINkQTVjT — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 16, 2020

ولم يمنع تحدي فوز العتيبي لمتابعيها من استمرار الهجوم عليها، واتهامها بالتصنع والتعري لحصد الشهرة فقط، مؤكدين أنهم يشعرون بالخجل منها.

تخيلوا معي غربة ومنبوذة محد طايقك وبالأخير ذا وجه حبيبك يع ياسدة النفس صدق https://t.co/qVrmEF2cBo — أوه ! (@_uill0) December 17, 2020

يع خلاصص تتصنع وتصنعها بستفرغ منه https://t.co/DtyAH5vo9O — مـ (@waith_2) December 16, 2020

انا مو ضد افكارك ولا ضد معتقداتك ، بس مؤخراً صايره تسوين اشياء نستحي عنك والله 🌚

عيشي حياتك بالطريقة اللي تبين محد بيقولك شي بس لا تتصرفين تصرفات تضحك زي كذا — glories✨ (@glories120) December 16, 2020

هذا عناد ولا نهتم لكن نتكلم عليك لاننا نخاف على سمعة بلدنا لا اكثر — Charisma (@alalkhalidi_m) December 17, 2020

وأثارت فوز العتيبي موجة غضب قبل أيام بعد نشرها صورة وهي بملابس البحر.

وكانت البداية حين نشرت فوز العتيبي صورة تجمعها بزوجها عبر “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “أول صورة أنشرها تجمعني مع زوجي، عشان أسكت الناس اللي تقول أخذك تسلية، ولا يريد أن يتصور معك”.

وتابعت العتيبي: “كل التنمر الذي تعرضنا له فقط لأننا سعوديين، مقهورين أن المرأة السعودية أصبحت مصدر فخر ولم يعد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته”.

اول صوره انشرها تجمعني مع زوجي عشان اسكت الناس اللي تقول اخذك تسلية ومايبي يصور معك كل التنمر اللي يجي عشاننا بس سعوديين

مقهورين ان المرأة السعودية صارت مصدر فخر وماعاد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته 💚🤍 pic.twitter.com/0dKT6cO7mG — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 4, 2020

فقام المغردون بمهاجمة زوجها، ووصفوه بـ”الديوث”، ونشر أحدهم صورة لفتاة بالبكيني وحولها مجموعة خنازير، وقال إنها تعود لفوز العتيبي، وعلق عليها: ” على طاري الدياثة وعلى طاري الخنزير أبشرك توها متصورة معهم”.

ع طاري الدياثة وع طاري الخنزير

ابشرك توها متصوره معهم 😂 pic.twitter.com/4wxENsHDeL — azooz909 (@azooz90917) December 8, 2020

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