تبادل لكمات وركلات.. “شاهد” ماذا حصل داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت وأثار غضباً واسعاً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم يوثق أحد المجمعات التجارية في الكويت، وقد تحول إلى حلبة مُصارعة جماعية، في مشهد غير مألوف.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” مشاجرة جماعية بين عدد من المتسوقين والبائعين في سوق تجاري بالكويت معتمدين على الفنون القتالية فقط دون أدوات حادة.

وأبان الفيديو عدداً من عناصر الأمن في السوق التجاري، وهم يحاولون فض المشاجرة إلا أنهم تعرضوا للضرب والسقوط على الأرض من جانب المتشاجرين.

مقطع متداول لمضاربة جماعية حدثت في الكويت!!pic.twitter.com/KNnYA2TWBE — Gorgeous (@Gorgeousew_50) December 16, 2020

وتباينت ردود أفعال المغردين حول الفيديو، ما بين ساخر من المشاجرة الغامضة، وتشبيه حركاتهم بحركات الأطفال في المرحلة المتوسطة، وما بين من طالب بالقبض عليهم لإثارة الفوضى، وعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ابو بلوزه سودا حافظ مش فاهم 😂 https://t.co/oWsMEo2Wfb — ReeM (@m__8__m) December 16, 2020

https://twitter.com/Hqueen_6/status/1339278662793912322

ياااارب أروح الكويت اكشن اكششن ♥️ https://t.co/5zATIZrHUo — غادة (@G_Alxx) December 16, 2020

وش فيهم مسوين انفسهم حقين كراتيه 😐😂 https://t.co/0xdMS2YT8I — نواف (@NA_7amad) December 16, 2020

فقط عند الكوايته :

– مضاربة في المولات

– مضاربة في المستشفى

– مضاربة في مجلس الأمة

– مضاربة في المساجد

– مضاربه في الشوارع — Mohammed Alkhaldi, JU | محمد الخالدي (@moham_Gu) December 16, 2020

وشهدت منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير قبل أيام مشاجرة عنيفة مُشابهة بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير.

وظهر بفيديو متداول آنذاك أربعة شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين. فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.

قبل قليل | فيديو متداول لمشاجرة شبابية عنيفة بـ «السواطير» ومحاولات الدهس بالمركبات في منطقة أبو فطيرة ! pic.twitter.com/TLIIKumVCT — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 24, 2020

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