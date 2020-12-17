صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

تبادل لكمات وركلات.. “شاهد” ماذا حصل داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت وأثار غضباً واسعاً!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم يوثق أحد في ، وقد تحول إلى حلبة مُصارعة جماعية، في مشهد غير مألوف.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” جماعية بين عدد من المتسوقين والبائعين في سوق تجاري بالكويت معتمدين على الفنون القتالية فقط دون أدوات حادة.

 

وأبان الفيديو عدداً من عناصر الأمن في ، وهم يحاولون فض المشاجرة إلا أنهم تعرضوا للضرب والسقوط على الأرض من جانب المتشاجرين.

 

وتباينت ردود أفعال المغردين حول الفيديو، ما بين ساخر من المشاجرة الغامضة، وتشبيه حركاتهم بحركات في المرحلة المتوسطة، وما بين من طالب بالقبض عليهم لإثارة الفوضى، وعدم مراعاة .

https://twitter.com/Hqueen_6/status/1339278662793912322

 

وشهدت منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير قبل أيام مشاجرة عنيفة مُشابهة بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير.

 

وظهر بفيديو متداول آنذاك أربعة شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين. فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.

 

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