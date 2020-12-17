ابن زايد طلق الإسلام.. “شاهد” الإمارات تسمح بإقامة حفلات البلوغ الإسرائيلية وتمنع تحفيظ القرآن بالمساجد!

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال مجموعة من اليهود بطقوس البلوغ أو ما يُسمى “بار متسفا”، في الإمارات.

وظهر بالفيديو الذي نشره صحفي إسرائيلي يدعى “روعي كايس” مجموعة من الأشخاص اليهود وهم يؤدون طقوس الحفل الديني المشهور لديهم، مرددين ترنيمات تخص المناسبة باللغة العبرية.

כבר שגרה: בר מצווה באמירויות קרדיט: @CHAMiT1221 pic.twitter.com/c4W4KngPLJ — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) December 15, 2020

وأعاد حساب “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر المقطع مرفقاً بتعليق: “طقوس حفل البلوغ، بار متسفا، حفل يهودي ديني في الإمارات”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وتمنوا المزيد من الذل والعار للإمارات التي ارتضت احتضان هذا الحفل اليهودي الديني الذي يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه، حسب الشريعة اليهودية “الهالاخاه”.

ان شاءالله زيادت الذل والعار للإمارات — فيب ريشن مدريدي 🤍🤍💟 (@eb5_a) December 17, 2020

أناس جاهله — مازن (@e26bzlkHJ174tdn) December 17, 2020

سياسيآ.. كثرة هذي المحافل وإسمها

( قرصة الباعوض )الغاية من الإحتفال لتجمع حولها المتعاطفين الجدد ليستفاد منهم للتوسع ومعرفة أنظمة كل دولة يحتفلون على أرضها مامنهم أذى للشعوب ولاكن إقتصاديآ ستتأثر بعض الدول والحل سيكون كرت يعتقده المسؤل المتكاسل في الأعمال الإجتماعية مكسب. لربما.. — –_( نبيل N2 )_– (@N221623625) December 17, 2020

واستنكروا ممارسة طقوس تُشبه الشعوذة في بلاد يُفترض أنها “مُسلمة” بحسب تعبيرهم.

شعوذة هذي؟؟ — 🕊️-الله ثم المليك والوطن 🇸🇦 (@ssaauuddii21) December 16, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل في امثالكم — mohamedhaikl (@mohammadhaikl1) December 16, 2020

ووصل التطبيع الإماراتي مع الكيان المحتل لمرحلة خطيرة وقذرة بعدما فتح ابن زايد أبواب الإمارات على مصراعيها أمام الإسرائيليين.

فقد نشر الناشط الشهير بندر آل شافي، صورة كارثية جمعت شاب إماراتي براقصة إباحية شهيرة من إسرائيل، بحسب قوله.

وقال “آل شافي” موضحا في تغريدته:”التطبيع #الاماراتي_الاسرائيلي تطور من السياسي الى الرقص و التمثيل الاباحي”.

ويشار إلى أن الإمارات تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، التطبيع على كافة المستويات، إذ وصل التنسيق المشترك بينهما إلى خارج حدود المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الشهر الماضي أن قنصليتها في ساو باولو البرازيلية، قامت بالتعاون مع القنصلية الإسرائيلية، بتوزيع سلال غذائية على المتضررين من فيروس كورونا.

ومنذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع في آب/ أغسطس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقيات عديدة مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات.

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