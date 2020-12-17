صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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ابن زايد طلق الإسلام.. “شاهد” الإمارات تسمح بإقامة حفلات البلوغ الإسرائيلية وتمنع تحفيظ القرآن بالمساجد!

كتب Author 2
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أظهر مقطع فيديو متداول عبر الاجتماعي، احتفال مجموعة من اليهود بطقوس البلوغ أو ما يُسمى “”، في .

 

وظهر بالفيديو الذي نشره صحفي إسرائيلي يدعى “روعي كايس” مجموعة من الأشخاص اليهود وهم يؤدون طقوس الحفل الديني المشهور لديهم، مرددين ترنيمات تخص المناسبة باللغة العبرية.

 

وأعاد حساب “ في الخليج” التابعة لوزارة ، نشر المقطع مرفقاً بتعليق: “طقوس حفل البلوغ، بار متسفا، ديني في الإمارات”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وتمنوا المزيد من الذل والعار للإمارات التي ارتضت احتضان هذا الحفل اليهودي الديني الذي يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه، حسب الشريعة اليهودية “الهالاخاه”.

 

واستنكروا ممارسة طقوس تُشبه الشعوذة في بلاد يُفترض أنها “مُسلمة” بحسب تعبيرهم.

 

ووصل الإماراتي مع الكيان المحتل لمرحلة خطيرة وقذرة بعدما فتح ابن زايد أبواب الإمارات على مصراعيها أمام الإسرائيليين.

 

فقد نشر الناشط الشهير بندر آل شافي، صورة كارثية جمعت شاب إماراتي براقصة إباحية شهيرة من إسرائيل، بحسب قوله.

 

وقال “آل شافي” موضحا في تغريدته:”التطبيع #الاماراتي_الاسرائيلي تطور من السياسي الى الرقص و التمثيل الاباحي”.

 

ويشار إلى أن الإمارات تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، التطبيع على كافة المستويات، إذ وصل التنسيق المشترك بينهما إلى خارج حدود المنطقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الشهر الماضي أن قنصليتها في ساو باولو البرازيلية، قامت بالتعاون مع القنصلية الإسرائيلية، بتوزيع سلال غذائية على المتضررين من فيروس كورونا.

 

ومنذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع في آب/ أغسطس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقيات عديدة مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات.

 

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