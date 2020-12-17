“حضر العرض العسكري في كورنيش الدوحة” .. أمير قطر يوجّه رسالة هامة للقطريين في “عام التحديات”

ومن المفترض أن تشهد العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، انعقاد القمة الخليجية الـ41، بمشاركة زعماء المنطقة جميعاً، لتكريس الاتفاق على إنهاء الأزمة.

وحرصت قطر، رغم جائحة كورونا، على الاستمرار في التقليد السنوي بالاحتفال بمناسبة تأسيس الدولة، بإقامة المسير الوطني السنوي، وذلك على كورنيش الدوحة، ومع اتخاذ الإجراءات الوقائية، واقتصار حضور المسير الوطني على جمهور محدد، وبدعوات مسبقة.