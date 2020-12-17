“حضر العرض العسكري في كورنيش الدوحة” .. أمير قطر يوجّه رسالة هامة للقطريين في “عام التحديات”

في الیوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء. فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2020
شاهد📸| أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني يصل إلى #كورنيش_الدوحة لحضور فعاليات #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/PFAlEHcI97
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
شاهد📸| أمير #قطر الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني يحضر فعاليات #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/iW83JFK04k
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
وتضمنت فعاليات “المسير الوطني” عروضاً عسكرية ضخمة لمختلف القطاعات العسكرية.
#شاهد📸| عرض عسكري قطري ضخم ضمن فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/TnYMNFLlWr
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
#شاهد📸| قوة العمليات الخاصة تشارك في العرض العسكري ضمن فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري . 🇶🇦🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/ZOGceIhYzm
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
#شاهد📸| تتقدمها #العاديات #الرافال ومن ثم سرب #الذاريات #التايفون ومقاتلات #الأبابيل F-15
.. المقاتلات الحربيّة القطرية تشارك في فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري .🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/pvSdERIIi6
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020