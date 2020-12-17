أمير قطر يوجه رسالة للقطريين بمناسبة اليوم الوطني القطري
أمير قطر يوجه رسالة للقطريين بمناسبة اليوم الوطني القطري
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“حضر العرض العسكري في كورنيش الدوحة” .. أمير قطر يوجّه رسالة هامة للقطريين في “عام التحديات”

كتب وطن
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وجه الشيخ رسالة للشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني بالبلاد.
وعبّر الأمير تميم عن مباركته للشعب القطري بهذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات، فيما شهدت الدوحة احتفالات وعروضاً عسكرية بهذه المناسبة.
وقال الأمير تميم، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها “وطن”: “في اليوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من واحة استقرار وتطور ورخاء”.
وأضاف الأمير تميم: “فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا”.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده الأمير حمد بن خليفة إلى كورنيش الدوحة صباح الجمعة لحضور فعاليات .

وتضمنت فعاليات “المسير الوطني” عروضاً عسكرية ضخمة لمختلف القطاعات العسكرية.

وتحتفل قطر اليوم الجمعة بيومها الوطني وسط أنباء عن انفراجة في ملف الأزمة الخليجية، قد تُنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الحصار الذي فرضته عليها والسعودية .
ومن المفترض أن تشهد العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، انعقاد القمة الخليجية الـ41، بمشاركة زعماء المنطقة جميعاً، لتكريس الاتفاق على إنهاء الأزمة.
وحرصت قطر، رغم جائحة كورونا، على الاستمرار في التقليد السنوي بالاحتفال بمناسبة تأسيس الدولة، بإقامة المسير الوطني السنوي، وذلك على كورنيش الدوحة، ومع اتخاذ الإجراءات الوقائية، واقتصار حضور المسير الوطني على جمهور محدد، وبدعوات مسبقة.
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