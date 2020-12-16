“شاهد” ما قاله ذي يزن بن هيثم بن طارق في حضرة أمراء قطر والسعودية عن “التقارب والتفاهم”

شهدت العاصمة العمانية مسقط اليوم، الأربعاء، وقائع انتخاب الدول المستضيفة للألعاب الآسيوية 2030 في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط.

وفازت دولة قطر باستضافة الألعاب الآسيوية للعام 2030 في هذه الانتخابات، وبناء على اتفاق سابق حصلت المملكة العربية السعودية على شرف استضافة نسخة 2034، وذلك بعد أن حلت في المركز الثاني في عملية التصويت التي جرت في العاصمة العمانية مسقط وبمشاركة أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي.

وخلال فعاليات الجمعية كانت مداخلة لوزير الثقافة والرياضة العماني ذي اليزن بن هيثم بن طارق نجل السلطان.

كلمة صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الاسيوي #الأولمبي_الآسيوي_مسقط pic.twitter.com/JMpQxj3Vfn — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) December 16, 2020

وقال في كلمته التي رصدتها (وطن) ما نصه: “بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الشيخ أحمد الفهد الصباح الموقر رئيس المجلس الأولمبوي الأسيوي، أصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبوي الآسيوي، يسعدني أن أرحب بكم في سلطنة عمان، وأشكركم على اختياركم مسقط لاستضافة أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبوي الأسيوي، وهو الاجتماع الذي يرسم خارطة طريق واضحة للتعاون والعمل المشترك بين مختلف دول القارة الآسيوية”

وتابع: “لقد شكلت الفعاليات والبطولات القارية دوراً محورياً في تطور الرياضة في دولنا، وهي كذلك أداة لنشر ثقافة التقارب بين الشعوب وإرساء دعائم المحبة والسلم في العالم، وهنا نؤكد دعمنا لمبادئ الحركة الأولمبية ومبادئها الإنسانية النبيلة”.

وأضاف ذي يزن آل سعيد : نحن سعداء بعقد هذا الاجتماع في مسقط ، متمنين لكم طيب الإقامة، وأن تكلل أعمال اجتماعكم بالتوفيق والنجاح، مُقدمًا شكره على اختيارهم مسقط لاستضافة أعمال الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي.

ويُشار إلى أن هذه المرة هي الثانية التي تستضيف فيها قطر الألعاب الآسيوية بعد المرة الأولى عام 2006، بينما ستستضيف الرياض المنافسات للمرة الأولى في تاريخها.

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