سفيرا الإمارات والبحرين يقضيان أوقاتا سعيدة مع نظيرتهما الإسرائيلية ويشعلان شموع “حانوكا” بكل الحب 

شارك سفيرا كل من الإمارات والبحرين، سفيرة دولة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن، في الحفل الافتراضي بمناسبة عيد “حانوكا” اليهودي الذي تم إقامته هناك، رغم إلحاح ودعوة ما قرابته 100 عالم مسلم ومنظمة بريطانية للسفيرين من أجل الانسحاب من المشاركة في الحفل.

وقال الموقعون الداعون لعدم المشاركة في رسالتهم الموجهة لسفير أبوظبي منصور عبدالله بالهول، وسفير المنامة فواز ال خليفة، أنه “في الوقت الذي يعد فيه تطبيع العلاقات مع قوة استعمارية عنصرية غير صائب، فإن تقاسم المنصة مع حوتوفلي التي وصفت بالعنصرية وتنكر حق فلسطين، يعتبر دعما لانتهاك حقوق الفلسطينيين”.

This is a very powerful moment. Things really are changing in the #MiddleEast!

🇧🇭🇮🇱🇬🇧🇦🇪#Hanukkah #AbrahamAccords https://t.co/kgBRVS85Cv

