فاطمة الحربي
فاطمة الحربي
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“اللي اختشوا ماتوا”.. “شاهد” كاتبة بحرينية في ضيافة الرئيس الاسرائيلي وهذا ما قالته متفاخرة بانبطاحها!

كتب وطن
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أثارت الكاتبة البحرينية ، موجة جدل واسعة، بعد ظهورها في منزل ، خلال زيارتها له، ضمن جولات القائمة بين تل أبيب والمنامة بعد توقيع الاتفاق بينهما في وقت سابق من العام الجاري.

 

وقالت الكاتبة البحرينية فاطمة الحربي خلال مقابلة أجراها معها الإماراتي ماجد السرّاح: “طبعاً زيارة جداً جميلة ولقينا ترحاب وتشرفنا بمقابلة الرئيس، وإحنا جزء صغير من نهج ملكنا ملك السلام، مثل ما قال نشيدنا الوطني، مهد السلام ، وإحنا إن شاء الله سنكون جزءاً صغيراً من هذا الشيء”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو المتداول، معبرين عن امتعاضهم وانتقادهم الشديد لمثل هذه “الوقاحة” التي وقعت بها الكاتبة البحرينية وكل من سقط في وحل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

 

وحول ذلك قال أحد المغردين بما نصّه: “الكثير يتجاهلكم. ولكني أظن أن وجود أمثالكم مفيد قد يكون لتعليم الصبر والحلم والهدوء والرويّة، وقد يكون لنرى قصتكم ثم أقدار الله فيكم. ولله في كل مخلوقٍ حكمه.. موفقين لكن نصيحتي تجنب الغباء والتفكير البطولي وان تأمنوا لأنفسكم و أهلكم من بعدكم “لقمة وسيرة”.

 

فيما قال آخر: “يحاولون تمييع القضية الفلسطينية ونسوا أن قضية قضية أمة وليست شعب قضية عقيدة وليست صراع سياسي”.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني أعلن الخميس الماضي خلال زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن بلاده لن تقوم بالتمييز بين البضائع الإسرائيلية المصنعة في إسرائيل وتلك الموجودة في الضفة الغربية وهضبة الجولان، تماشياً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

وكان وفد بحريني مؤلف من أربعين مسئول رفيع المستوى وصلوا لإسرائيل قبل قرابة الأسبوعين، في زيارة امتدت ليومين، فيما قدر الزياني بأن الرحلات بين البحرين وإسرائيل ستبدأ بشكل منتظم أوائل العام 2021.

 

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