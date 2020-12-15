“شاهد” مشادات كلامية خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة الكويتي

شهد مجلس الأمة الكويتي في أول جلساته والتي بدأ فيها التصويت السري على منصب رئيس مجلس الأمة مشادات كلامية بين نواب المعارضة ورئيس الجلسة الأكبر سناً حمد الهرشاني.

وأعلن رئيس الجلسة بالسن، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة على مناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، فيما شهدت الجلسة مشادات بين بدر الداهوم ومحمد المطير مع رئيس السن عند المطالبة بعلانية التصويت في اختيار رئيس مجلس الأمة.

وقال الرئيس إنه منذ تأسيس الحياة النيابية لم يتم التصويت علانية ولا يمكن لأحد خلق أمر مثل هذا.

رئيس السن حمد الهرشاني: الأمور واضحة.. منذ المجلس التأسيسي تطبق هذه المادة والموضوع محسوم .#رياسه_مجلس_الامه pic.twitter.com/jkklQZ6Hss — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 15, 2020

كما جرت مشادة مع رئيس السن حمد الهرشاني على تصوير ورقة الاقتراع، فرد على المطالبين بالقول: “الأخوة الأعضاء لا يجوز تصوير ورقة الاقتراع أو وضع أي علامة عليها أو استخدام قلم غير المخصص للتصويت”.

وفي السياق، رصدت عدسات الكاميرا مقاطع فيديو وثقتها “وطن”، تظهر إقدام بعض الأعضاء على مخالفة القوانين الداخلية للمجلس وتصوير ورقة الاقتراع الخاصة باختيار رئيس مجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد بدأ اليوم الثلاثاء دورته الـ16 بعد أن افتتحها أمير البلاد، ملقيا كلمة بهذه المناسبة.

وصباح اليوم، دعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نواب مجلس الأمة إلى وضع برنامج إصلاحي شامل، قائلاً: “تدركون ما يجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة”.

وقال أمير الكويت، خلال افتتاح أولى جلسات أول مجلس أمة ينتخب بعد توليه الحكم، إنه “على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد”، مؤكداً أن “التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة”، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ووجه كلامه إلى النواب قائلاً: “الشعب وضع ثقته بكم وهي امانة في أعناقكم”، مشيرا إلى أن الجميع يستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو الأمير الراحل”.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين، مرسوما، بتشكيل الحكومة الجديدة، ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية على تعيين 15 وزيرا.

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