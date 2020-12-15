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صورة من الفيديو
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“مرزوق ما حد يطوله”.. “شاهد” كيف احتفل نواب مجلس الأمة بفوز الأسد بعدما تآمر عليه المتآمرون

كتب Author 2
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عمت الفرحة داخل أروقة الكويتي، عقب الإعلان عن فوز النائب برئاسة المجلس لدورة جديدة، بعد منافسة شرسة مع على المنصب، وذلك في خسارة للمطبلين.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، النائبان في مجلس الأمة وعمر عقله العنزي وهم يردون على “شغل الحريم”، ويؤكدون أنه لا يمكن لأحد أن يطول مرزوق الغانم، وفق تعبيره.

 

وفاز الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي، النائب مرزوق الغانم، مجدداً برئاسة مجلس الأمة وذلك بعد منافسة شرسة مع النائب بدر الحميدي، في ظل تحريض إماراتي سعودي ضده بسبب مواقفه العربية المشرفة من مع إسرائيل وقضايا المنطقة.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” فرحة عارمة بين أعضاء وذلك بعد فوز مرزوق الغانم برئاسة المجلس لدورة جديدة، على الرغم من كل المساعي لإسقاطه من .

 

وشهدت المجلس، والذي افتتح جلساته اليوم الثلاثاء بكلمة لأمير ورئيس وزراءه مناوشات حول سرية التصويت بشأن انتخاب رئيس مجلس الأمة.

 

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