“مرزوق ما حد يطوله”.. “شاهد” كيف احتفل نواب مجلس الأمة بفوز الأسد بعدما تآمر عليه المتآمرون

عمت الفرحة داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي، عقب الإعلان عن فوز النائب مرزوق الغانم برئاسة المجلس لدورة جديدة، بعد منافسة شرسة مع بدر الحميدي على المنصب، وذلك في خسارة للمطبلين.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، النائبان في مجلس الأمة خالد الغانم وعمر عقله العنزي وهم يردون على “شغل الحريم”، ويؤكدون أنه لا يمكن لأحد أن يطول مرزوق الغانم، وفق تعبيره.

وفاز الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي، النائب مرزوق الغانم، مجدداً برئاسة مجلس الأمة وذلك بعد منافسة شرسة مع النائب بدر الحميدي، في ظل تحريض إماراتي سعودي ضده بسبب مواقفه العربية المشرفة من التطبيع مع إسرائيل وقضايا المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” فرحة عارمة بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد فوز مرزوق الغانم برئاسة المجلس لدورة جديدة، على الرغم من كل المساعي لإسقاطه من رئاسة المجلس.

📌| #مرزوق_الغانم يفوز برئاسة مجلس الأمة الكويتي بعد جلسة تصويت مثيرة . pic.twitter.com/gDwyEfcj5d — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) December 15, 2020

وشهدت المجلس، والذي افتتح جلساته اليوم الثلاثاء بكلمة لأمير الكويت نواف الأحمد ورئيس وزراءه مناوشات حول سرية التصويت بشأن انتخاب رئيس مجلس الأمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك