محمد الصيرفي يقبل قدم والدته
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“شاهد” فنان كويتي يثير ضجة واسعة بتقبيله قدم هذه السيّدة!

كتب وطن
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أثار الممثل الكويتي جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر صورة له وهو يقبل أقدام والدته .

وعلّق “الصيرفي” على صورته بالقول: “نصيحه لكل فنان عاق وانسان عاق لوالديه اتق الله في نفسك الفلوس تروح وتجي اما الام والابو ما يتعوضون الله يرحم ابوي ويخليلي امي ودوم اصبح عليها وابوس ريولها الجنه تحت اقدام الامهات”.

وتراوحت تعليقات المغرّدين على صورة الفنان الكويتي بين من أشادوا ببرّه بوالدته، فيما انتقده آخرون، واعتبروا أنه يفعل ذلك من أجل الرياء، وانّ بإمكان أن يحتفظ ببّره لوالدته دون أن ينشر الصورة .

 

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