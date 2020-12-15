أردوغان يوقع على بيرقدار التركية
أردوغان يوقع على بيرقدار التركية
الهدهد

“قطر صعبة على من بغاها”.. “بيرقدار” التركية تصل الدوحة وتنشر الرعب في قلوب المحاصرين

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جلط النائب السابق في ، ناصر الدويلة، عيال زايد والمطبلين للإمارات والسعودية بعد تهنئته لأمير والشعب القطري بامتلاك قطر طائرة “” التركية، والتي أثبتت تميزها وتفوقها العسكري في المعارك.

 

وقال الدويلة، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”: “مبروك قطر وشعب قطر بيومه الوطني وأعتقد أن الشعب الحر يستحق هديه تليق بمقامه الرفيع العالي وهذه الطائرة الجميلة المرعبة أجمل هدية لشعب عزوم وقائد جسور حافظ على استقلال بلده وعز شعبه ألف مبروك والله يجعلكم دائما بخير ومقولة قطر صعبه على من بغاها من عصر جاسم الاول حفظها الله”.

 

وفي وقت سابق، وقعت القوات المسلحة القطرية، مع شركة “” التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار”.

 

وتشمل الصفقة شراء ست طائرات بدون طيار من طراز “″، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة “بيكار” منتجاتها إلى الخارج.

 

وفي وقت سابق، استعرض رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس الأركان الثاني للقوات المسلحة التركية الفريق الركن سلجوق بيرقدار أوغلو، التعاون العسكري بين بلديهما.

 

جاء ذلك في لقاء جمع الغانم مع بيرقدار أوغلو في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أوردت “ القطرية” (قنا)، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العسكري المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن عناصر من القوات الخاصة القطرية خضعوا لتدريبات على يد مدربين أتراك في مقر قيادة القوات المشتركة بالدوحة.

 

وأفادت الدفاع في بيان عبر “تويتر” نقلته وكالة “الأناضول” أن المدربين الأتراك في مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية أجروا تدريبات لعناصر في قيادة القوات الخاصة القطرية.

 

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع ، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب .

 

 

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