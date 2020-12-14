صاحب الصوت الفخم والأخلاق العالية.. تعرف على يعقوب الزدجالي “شيخ المذيعين” الذي فجعت وفاته العمانيين

فجع العُمانيين صباح اليوم، الاثنين، بوفاة الإعلامي الرياضي والمذيع العماني البارز يعقوب يوسف الزدجالي، الذي يُعدّ أحد المخضرمين في الإعلام العماني.

لم تندمل جروح عام 2020 إلا ويتبعه خبر آخر ، أبت أن ترحل هذه السنة دون أن تصطحب الأعزاء في فقد طويل.

صوت الإذاعة والحس الخبري

المذيع #يعقوب_يوسف_الزدجالي

مؤسس برامج الرياضة وقنواتها

يبتعد عن الأثير في رحلة إلى الرفيق الأعلى

خالص التعازي للأسرة الاعلامية وأسرته@zadg4 pic.twitter.com/7mJaEANMbL — يوسف علي البلوشي⭐إعلامي (@yosfbalushi) December 14, 2020

وتصدر وسم حمل اسم الإعلامي البارز “#يعقوب_يوسف_الزدجالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة عبر إعلان خبر وفاته، الذي تفاعل معه آلاف العمانيين بإظهار الحزن الشديد على رحيله وتقديم النعي والعزاء لأسرته.

الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون#يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/x0JzkwFbVk — رياح الشرق (@Sharqiyah2040) December 14, 2020

خسارة أخرى لإعلامنا العماني

فجعنا بخبر وفاة الأستاذ القدير #يعقوب_يوسف_الزدجالي فجر اليوم

نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان

رحل صاحب الصوت الفخم والأخلاق العالية وستبقى بصماته واسهاماته حاضرة بيننا#يعقوب_الزدجالي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/4JYDUxjBkU — سليمان الرواحي (@DifferentMr) December 14, 2020

ووفق معلومات منشورة بالإعلام العماني فإن يعقوب الزدجالي كان ضمن المستقبلين للسلطان الراحل قابوس بن سعيد في مطار بيت الفلج عام 1970م، كما يُعدّ أحد مؤسسي البرامج الرياضية في تلفزيون سلطنة عمان.

إنا لله وإنا إليه راجعون . ورحل أحد أبرز الرموز في سماء الإعلام العماني . وداعا أبا نصر #يعقوب_يوسف_الزدجالي

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. #سلطنة_عمان pic.twitter.com/DBXcfTYUIZ — أحمد حافظ العامري (@ahmedalamri9899) December 14, 2020

التحق الراحل بالعمل الإعلامي في وزارة الإعلام والثقافة “آنذاك” عام 1974م، وعمل كمخرج ومعد ومقدم للعديد من البرامج الرياضية والسياسية.

صوت وحضور رافقنا منذ ظهور المجله الرياضيه في تلفزيون سلطنة عمان منذ بداية الثمانينات القرن الماضي.. رحمك الله يا شيخ المذيعين الرياضيين.. #يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/Ht1MvT30qg — DawoodSalim (@David1913513137) December 14, 2020

كما ترأس يعقوب الزدجالي عددا من الوفود الإعلامية، كما تم تعيينه خبيرًا إعلاميًا لشؤون الأخبار.

أن تكون أحد مؤسسي الأعلام الرياضي ليس بالأمر السهل،إنه عطاء بعد حياة زاخرة بالإنجازات أهمها حصوله عام 1993م على درع الشباب واختياره ليمثّل السلطنة في حمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين عام 2008م وغيرها الكثير،رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.#يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/4wnQzqjvFQ — منصة l نيابة ليما (@mansatleema) December 14, 2020

وحصل في عام 1993م على درع الشباب، كما تم اختياره ليمثل السلطنة للمشاركة في حمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين عام 2008م.

خالص التعازي والمواساة لأسرة فقيد الإعلام الرياضي في #عُمان والوطن العربي الاستاذ العزيز #يعقوب_يوسف_الزدجالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع عباده الصالحين https://t.co/oMMtQ659VO — Sayyid Khalid Al Busaidi (@SayyidKhalid) December 14, 2020

وحصل الزدجالي على وسام الإعلام الرياضي العربي في 2011م، وتمت استضافته في محافل محلية وخارجية.

رحم الله صاحب ذلك الصوت المميز اللهم أغفر له وأرحمه #يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/nxVhHaOuVW — جاسم بن محمد (@Jassim242Mohd) December 14, 2020

والمذيع الراحل يعقوب الزدجالي هو مؤلف كتاب “الرياضة العمانية من الجذور إلى العالمية” وكتاب “تلفزيون سلطنة عمان مشوار وإنجاز”.

كلما اشاهد هذه الشخصية المميزة استعيد الذكريات الجميلة عندما كنا اطفال نتسمّر أمام التفاز

رحم الله #يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/3Oc8dVsDQO — راشد العميري (@57d0pBU2IgdahoZ) December 14, 2020

وكتب وكيل وزارة الإعلام علي بن خلفان الجابري عبر صفحته الرسمية على تويتر: “صُدمت قبل قليل بنبأ وفاة الصديق وزميل مشوار العمل يعقوب بن يوسف الزدجالي أحد اقرب الشخصيات إلى نفسي”

صُدمت قبل قليل بنبأ وفاة الصديق وزميل مشوار العمل يعقوب بن يوسف الزدجالي أحد اقرب الشخصيات إلى نفسي ولا املك إلا الدعاء بأن يتغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر على فراقه

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وداعاً أبا نصر. pic.twitter.com/U085N8PpJl — علي بن خلفان الجابري (@aksj19801) December 14, 2020

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ولا املك إلا الدعاء بأن يتغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر على فراقه إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعاً أبا نصر.”

كما علق الإعلامي خميس البلوشي عبر وفاة الإعلامي القدير قائلاً: “أحد أهم مؤسسي الإعلام الرياضي المرئي في السلطنة وأحد رموز الإعلام العُماني ، طيب الخلق وصديق الجميع ..رحمك الله يا أبا نصر وأدخلك واسع جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

أحد أهم مؤسسي الإعلام الرياضي المرئي في السلطنة وأحد رموز الإعلام العُماني ، طيب الخلق وصديق الجميع ..رحمك الله يا أبا نصر وأدخلك واسع جناته..

إنا لله وإنا إليه راجعون #يعقوب_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/gpZt9PNKBj — خميس البلوشي (@khamis7777) December 14, 2020

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