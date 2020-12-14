يعقوب يوسف الزدجالي
يعقوب يوسف الزدجالي
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صاحب الصوت الفخم والأخلاق العالية.. تعرف على يعقوب الزدجالي “شيخ المذيعين” الذي فجعت وفاته العمانيين

كتب وطن
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فجع العُمانيين صباح اليوم، الاثنين، بوفاة والمذيع العماني البارز ، الذي يُعدّ أحد المخضرمين في الإعلام العماني.

 

 

وتصدر وسم حمل اسم الإعلامي البارز “#يعقوب_يوسف_الزدجالي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة عبر إعلان خبر وفاته، الذي تفاعل معه آلاف العمانيين بإظهار الحزن الشديد على رحيله وتقديم النعي والعزاء لأسرته.

 

 

 

ووفق معلومات منشورة بالإعلام العماني فإن يعقوب الزدجالي كان ضمن المستقبلين للسلطان الراحل قابوس بن سعيد في مطار بيت الفلج عام 1970م، كما يُعدّ أحد مؤسسي البرامج الرياضية في تلفزيون سلطنة عمان.

 

 

التحق الراحل بالعمل الإعلامي في وزارة الإعلام والثقافة “آنذاك” عام 1974م، وعمل كمخرج ومعد ومقدم للعديد من البرامج الرياضية والسياسية.

 

 

كما ترأس يعقوب الزدجالي عددا من الوفود الإعلامية، كما تم تعيينه خبيرًا إعلاميًا لشؤون الأخبار.

 

 

وحصل في عام 1993م على درع الشباب، كما تم اختياره ليمثل السلطنة للمشاركة في حمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين عام 2008م.

 

 

وحصل الزدجالي على وسام الإعلام الرياضي العربي في 2011م، وتمت استضافته في محافل محلية وخارجية.

 

 

والمذيع الراحل يعقوب الزدجالي هو مؤلف كتاب “الرياضة العمانية من الجذور إلى العالمية” وكتاب “تلفزيون سلطنة عمان مشوار وإنجاز”.

 

 

وكتب وكيل وزارة الإعلام علي بن خلفان الجابري عبر صفحته الرسمية على تويتر: “صُدمت قبل قليل بنبأ وفاة الصديق وزميل مشوار العمل يعقوب بن يوسف الزدجالي أحد اقرب الشخصيات إلى نفسي”

 

 

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ولا املك إلا الدعاء بأن يتغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر على فراقه إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعاً أبا نصر.”

 

كما علق الإعلامي عبر وفاة الإعلامي القدير قائلاً: “أحد أهم مؤسسي الإعلام الرياضي المرئي في السلطنة وأحد رموز الإعلام العُماني ، طيب الخلق وصديق الجميع ..رحمك الله يا أبا نصر وأدخلك واسع جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

 

 

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تعليق 1
  1. هزاب يقول

    هو ليس شيخ المذيعين! ولا مؤسس البرامج الرياضية! سبفه كثيرين في هذا المجال ! مذيع عادي! لكن اطفاتل مسقط عمان ظفار مرضى عقليون ! كل شيء عندهم بكاء ونواح وعويل زي النسوان!

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