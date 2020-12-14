المتشبه بالنساء بدر خلف
بدر خلف
حياتنا

“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يستفز الكويتيين ويتحرش بالشاعر شريان الديحاني!

كتب Author 2
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أثار الإماراتي المتشبه بالنساء غضب الكويتيين بعد تحرشه بالشاعر الكويتي .

 

وكتب بدر خلف تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “شريان الديحاني سرق قلبي ياناس، أشوف سناباته وأبوس الشاشة استغفر الله”.

 

وطالبه المغردون الكويتيون بالابتعاد بتصرفاته الغريبة والشاذة عن شاعرهم المفضل، وطالبوه بالتركيز على “ماسكات” البشرة والتجميل، ووصلات الرقص التي اعتاد جمهوره عليها.

 

 

وسبق أن تحرش بدر خلف بالفنان السعودي ، وتحرش أيضاً بالفنان السعودي حيث حظره الأخير على “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

 

يُذكر أن اسم الشاعر الكويتي شريان عبد العزيز مرزوق شريان الديحاني، برز في الأمسيات الشعرية، وكانت موهبته هي لعب كرة القدم والإبداع فيها ولكنه تعرض للإصابة التي جعلته يغير ميوله إلى الشعر.

 

ولم ييأس الديحاني بعد الإصابة، واتجه إلى الشعر ويحتل مكانة عظمى في مجاله ويسعى للبحث عن التقدم والتطوير بمساعدة والدته التي وقفت بجانبه وشجعته.

 

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