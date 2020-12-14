“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يستفز الكويتيين ويتحرش بالشاعر شريان الديحاني!

أثار الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف غضب الكويتيين بعد تحرشه بالشاعر الكويتي شريان الديحاني.

وكتب بدر خلف تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “شريان الديحاني سرق قلبي ياناس، أشوف سناباته وأبوس الشاشة استغفر الله”.

شريان الديحاني سرق قلبي ياناس 💔

اشوف سناباته وابوس الشاشه استغفر الله — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) December 13, 2020

وطالبه المغردون الكويتيون بالابتعاد بتصرفاته الغريبة والشاذة عن شاعرهم المفضل، وطالبوه بالتركيز على “ماسكات” البشرة والتجميل، ووصلات الرقص التي اعتاد جمهوره عليها.

حتى شاعري المُفضل ما سلم من بدر🌞 https://t.co/ODk1LNtrvC — هَيّام💕. (@huyam9x) December 13, 2020

الي عجبني بعد كل هالكلام يستغفر انت خليت فيها استغفار اصلا ههههههههههه https://t.co/axlAMtiPLd — mnira (@3mliu) December 13, 2020

خليك على الماسكات والعنايه و الرقص بس والله رضينا 🥺💔 — sarah . (@sara__a505) December 13, 2020

وسبق أن تحرش بدر خلف بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ، وتحرش أيضاً بالفنان السعودي رابح صقر حيث حظره الأخير على “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟

يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير.. pic.twitter.com/VjjrXt1yJ5 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 13, 2020

يُذكر أن اسم الشاعر الكويتي شريان عبد العزيز مرزوق شريان الديحاني، برز في الأمسيات الشعرية، وكانت موهبته هي لعب كرة القدم والإبداع فيها ولكنه تعرض للإصابة التي جعلته يغير ميوله إلى الشعر.

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ولم ييأس الديحاني بعد الإصابة، واتجه إلى الشعر ويحتل مكانة عظمى في مجاله ويسعى للبحث عن التقدم والتطوير بمساعدة والدته التي وقفت بجانبه وشجعته.

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