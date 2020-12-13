“شاهد” فاجعة تهزّ الوسط الفني .. جثة هذه الفنانة الشهيرة ملطخة بالدماء في شقتها وبوضعية مشبوهة!

فُجع الوسط الفني في الهند بوفاة ممثلة شهيرة وعارضة أزياء عثر على جثتها هامدة في شقتها في وضعیة مشبوهة بجانب السریر وكانت ملطخة بالدماء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تمّ العثور على جثة الممثلة أریا بانیرجي 33 عاماً، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة.

وأجرى فریق من الطب الشرعي جمعاً لعینات من غرفة الفنانة للتأكد من عدم وجود شبھة جنائیة لوفاتھا.

وأظھرت التحقیقات الأولیة أن الفنانة تعیش وحدها في الشقة بالطابق الثالث.

وقالت مدبر منزل الفنانة إنها لم ترد عليها حینما دقت جرس المنزل ورقم هاتفها الشخصي، الأمر الذي أثار الریبة والشكوك لدیھا؛ ما دفعھا لإبلاغ الشرطة.

وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة الأزمات التي یمر بھا الوسط الفني في بولیوود.

ومثلت بانیرجي في العدید من أفلام بولیوود الشھیرة، مثل “ذا دیرتي بیكتشر” و”إل إس دي”.